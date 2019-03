El Spar Citylift Girona afronta el repte de visitar la pista del Lió

Només quatre dies després de perdre contra les Perfumerías Avenida (79-71) a la final de la Copa de la Reina per tercera temporada consecutiva, l'Spar Citylift Girona intentarà aixecar-se en el partit d'anada de quarts de l'Eurocopa davant el Lió ASVEL Féminin francès.

El partit enfrontarà el líder de la lliga espanyola, que aspira a superar el seu sostre històric en el que és el segon torneig continental, amb el líder de la lliga francesa. "Qui pensi que és un rival fàcil és que no coneix el bàsquet europeu", ha emfatitzat l'entrenador del quadre català, Èric Surís, just abans de desfer-se en elogis cap a un bloc en què sobresurt la brasilera Clarissa Dos Santos, que, amb una mitjana de 16,2 punts i 10,8 rebots a l'Eurocup, està sent una de les millors jugadores de l'Eurocopa.

També destaca la canadenca Michelle Plouffe, amb 13,6 punts, 7,1 rebots i 3,8 assistències, i la israeliana Alysha Clark, amb 13,4 punts i 4,8 rebots.

El quadre francès ha arribat als quarts de final després d'imposar-se amb una extraordinària contundència als seus rivals de les tres rondes anteriors: el Tarba GB francès en els vuitens de final, l'InvestInTheWest ENEA Gorzow polonès en els setzens i l'Spartak M.R. Vidnoje en la primera de les rondes eliminatòries.

La Girona, que no podrà comptar amb la pivot txeca Julia Reisingerova i que ha hagut de remuntar tant contra l'MBA Moscou com contra el KSC Szekszárd hongarès per accedir a aquests quarts de final, afronta el partit d'aquest dijous amb la intenció d'aconseguir un resultat que li permeti afrontar amb garanties el partit de tornada a Fontajau.