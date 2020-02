La Penya dona la gran sorpresa i conquereix la pista del Madrid (83-86)

260x366 Wroten ha debutat amb bona nota amb el Joventut (83-86) / EFE Wroten ha debutat amb bona nota amb el Joventut (83-86) / EFE

El Joventut de Badalona ha donat la gran sorpresa a la pista del Reial Madrid i s'ha imposat per 83-86 després d'un partit durant el qual ha passat 36 minuts per darrere del marcador. El cor dels jugadors badalonins i el bon paper del debutant Tony Wroten han permès aconseguir el triomf en un últim quart espectacular.

Klemen Prepelic, amb un triple, ha empatat a 81 per entrar en l'últim minut de partit, i Tony Wroten, amb un altre llançament de tres, ha permès a la Penya posar-se per davant, 83-84. Una altra cistella de Prepelic, després d'un errada defensiva madridista, ha servit per posar el 83-86 definitiu sense que els llançaments triples de Randolph i Laprovittola poguessin portar l'equip local a la pròrroga.

El partit, amb el Madrid cansant per la seva agenda carregada de partits i la Penya patint per algunes baixes, ha començat amb un ritme baix. Pablo Laso, entrenador de Reial Madrid, havia descartat per al partit Facundo Campazzo, Trey Thompkins, Jeff Taylor i Salah Mejri, perquè l'acumulació de partits –aquesta setmana hi ha doble jornada d'Eurolliga– li feia respecte. Han sigut, doncs, Randolph i Carroll els que han liderat el joc local (17-10).

La Penya sempre ha anat perdent, però mai quedava lluny en el marcador gràcies als punts de López Arostegui i Dimitrijevic. A la primera part gairebé no s'ha vist Klemen Prepelic, jugador cedit pel Madrid a la Penya. Però ha despertat al tercer quart, quan semblava que el Madrid (52-38) s'escaparia.

Laso ha apostat per Laprovittola, però ha sigut Wroten el que ha començat a repartir joc, amb el turc Kanter ajudant sota la pintura per aconseguir un triomf que permet a la Penya engrescar-se després d'unes setmanes complicades.