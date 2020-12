Becky Hammon es converteix en la primera dona entrenadora de l'NBA

Becky Hammon ha fet història aquesta matinada. L'entrenadora assistent dels San Antonio Spurs s'ha convertit en la primera dona que dirigeix un equip de la NBA en partit de temporada regular. Hammon va agafar les regnes dels texans just abans del descans, quan el tècnic principal, Greg Popovich, va ser expulsat per les seves protestes als àrbitres. La pionera no va poder evitar la derrota del seu equip per 107 a 121 contra Los Angeles Lakers, vigents campions de la millor lliga de bàsquet del món.

"Popovich m'ha assenyalat a mi i en aquell moment jo només he pensat en guanyar el partit, en ajudar els nostres jugadors, però soc conscient de la importància del que he fet, encara que m'aclapari pensar-hi gaire", va explicar Hammon a la roda de premsa posterior al matx. Per la seva banda, el jugador franquícia dels Lakers LeBron James es va desfer en elogis cap a Hammon: "Ha mostrat el seu talent, el seu amor pel bàsquet. És una apassionada. La felicito a ella i també a la lliga".

Va jugar al Ros Casares i al Rivas Ecópolis

Hammon va celebrar "l'esforç notable" dels Spurs contra els Lakers. Els texans tornaran a enfrontar-se aquest divendres als californians, entre els quals hi ha el català Marc Gasol –cinc punts i cinc rebots en el partit d'aquesta matinada–. L'entrenadora també va deixar clar que els jugadors "ja estan acostumats" a sentir-la cridar i dissenyar jugades amb ells.

Hammon va tenir una brillant carrera com a jugadora de la WNBA, a equips com els San Antonio Stars. A Espanya va jugar al Rivas Ecópolis i al Ros Casares. Es va retirar el 2014 i poc després va fitxar com a assistent dels Spurs, quan es va convertir en la primera dona en formar part d'un cos tècnic d'un equip de la NBA.