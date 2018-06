Belmonte s’acomiada amb dos ors i dues plates

Mireia Belmonte va tancar ahir la seva participació en els Jocs Mediterranis de Tarragona imposant-se als 200 papallona i quedant en segona posició als 400 lliures en l’última jornada de les proves de natació. Unes medalles que se sumen a la plata que va guanyar dissabte en el seu debut als 800 lliures i l’or que va aconseguir diumenge als 200 estils. D’aquesta manera, la nedadora de Badalona s’acomiada de Tarragona amb dos ors i dues plates. D’altra banda, les barcelonines Jessica Vall i África Zamorano van aconseguir ahir el bronze als 50 braça i la plata als 200 esquena, respectivament.

Per aconseguir penjar-se ahir l’or als 200 papallona, Belmonte va patir de valent. Tot i que és la vigent campiona olímpica en aquesta prova, la badalonina es va imposar per un lleuger marge de 26 centèsimes a la portuguesa Ana Catarina Monteiro. Belmonte va nedar de menys a més per superar Monteiro, que va anar al capdavant pràcticament durant tota la prova. Una hora més tard, la catalana va tornar a posar-se el banyador per nedar els 400 lliures. En aquesta prova va lluitar de valent amb la italiana Simona Quadarella que, finalment, es va acabar imposant a Belmonte en arribar a la meta només 19 centèsimes abans que la catalana.

Quatre medalles en cinc finals

Belmonte s’acomiada de la cita de Tarragona amb quatre medalles en cinc finals, un balanç que seria digne d’honrar si es tractés de qualsevol altra nedadora però que en el seu cas deixa un sabor de boca agredolç. La badalonina ha aconseguit els seus èxits patint més de l’esperat i s’ha acomiadat de Tarragona amb males sensacions.

Dissabte, després d’aconseguir la plata als 800 lliures, es va enfonsar inexplicablement als 400 estils i, visiblement decepcionada, va decidir renunciar a participar al 4 x 200 lliures. Un dia més tard, diumenge, va explicar que no es trobava al màxim nivell i que havia patit vertígens i mareigs competint, però va firmar l’or als 200 estils.

El seu entrenador, Fred Vergnoux, va reconèixer que Belmonte haurà de “treballar molt” per afrontar amb plenes garanties l’Europeu que se celebrarà al mes d’agost a Glasgow (Escòcia). “Té clar que ha de treballar molt perquè a Glasgow no passi el mateix”, va afirmar el tècnic francès després que Belmonte hagi rendit per sota de les expectatives. “Ara tocar recuperar-se i treballar amb intensitat”, va afegir. Per fer-ho, es traslladaran al CAR de Sierra Nevada (Granada), on Belmonte podrà “estar tranquil·la i menjar i dormir bé”.

Vergnoux també va reconèixer que els Jocs Mediterranis han anat bé per preparar l’Europeu de Glasgow i va voler defensar la nedadora després de la seva actuació: “De vegades veiem una Mireia que no és la que s’espera, però és humana, té 27 anys i no és una màquina. S’ha d’entendre que les coses no sempre poden sortir bé; el que passa és que amb la Mireia gairebé sempre surten bé”.

Medalles de Vall i Zamorano

D’altra banda, les barcelonines Jessica Vall i África Zamorano van tancar ahir la seva actuació a Tarragona amb un bronze als 50 braça i una plata als 200 esquena, respectivament. Un dels altres noms propis de la jornada va ser la nedadora de Castelló Lidón Muñoz, que va guanyar la plata als 50 lliures i ho va fer igualant el rècord d’Espanya, que ella mateixa havia fixat en 25.20 segons. Per la seva banda, la nedadora paralímpica de Terrassa Sarai Gascón es va penjar el bronze en la prova de 100 lliures en la categoria especial.

Al final, la natació espanyola s’acomiada de Tarragona amb 26 medalles: 5 ors, 15 plates i 6 bronzes.