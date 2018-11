Guia de la A a la Z per seguir el Boca Juniors - River Plate

Aquest cap de setmana, per primer cop a la història, els dos clubs més estimats del futbol argentí, el Boca Juniors i el River Plate, juguen la final de la Copa Libertadores, la principal competició de clubs de l’Amèrica del Sud. Ara fa 15 anys es va canviar la normativa que evitava les finals entre clubs del mateix estat, i des de llavors només s’havia jugat una final brasilera entre l’Internacional de Porto Alegre i el São Paulo, l’any 2006. La final Boca-River, però, és ben diferent. Aquesta és segurament la rivalitat més forta de tota l’Amèrica del Sud, i en les hores prèvies ja s’han viscut baralles, com ara la que ha provocat que en un poble un home cremés la casa d'un veí seu. La final es jugarà per primer cop en cap de setmana. Normalment, la final de la Libertadores, sempre a doble partit, es jugava els dimecres al vespre, però per motius de seguretat enguany s’ha passat als dos pròxims dissabtes a la tarda, i amb llum de dia. El partit d’anada, a l’estadi del Boca Juniors, es juga dissabte a les 21 h, hora catalana (Movistar Champions). La tornada serà el dissabte 24 de novembre, de nou a les 21 h.

#SuperFinalDeAmérica A los argentinos nos pasan cosas inexplicables. Disfrutemos de esta Superfinal de América. pic.twitter.com/yWnhKisabx — AFA (@afa) 8 de novembre de 2018

La rivalitat entre els dos clubs és tan forta que al seu voltant han nascut tradicions, debats i polèmiques pròpies d’un futbol, l’argentí, en què els relats posteriors als partits poden arribar a ser més bons que el mateix partit. Terra de debats populars, imaginació i amor per les paraules, el Boca-River es viu als cafès dels barris porteños, però també a les serralades andines o a l’estació antàrtica argentina. De nord a sud, tot un país debat sobre dos clubs enemistats eternament, amb una cultura futbolística al seu voltant ben rica. Nascut al mateix barri, a la Boca, on arribaven vaixells plens d'italians, gallecs o russos buscant una nova vida, els dos clubs van escollir camins diferents. El River Plate, batejat en honor al Riu de la Plata amb una traducció no gaire encertada, marxant al nord de Buenos Aires i creant una escola de futbol guanyadora amb jugadors elegants. El Boca, quedant-se a casa, amb una cultura popular i una escola de futbol agressiva, fins que Maradona i Riquelme la van fer evolucionar. Per a qui no l’hagi seguit, aquesta és una petita guia per entendre qui són els bosteros i qui les gallines. Qui són els xeneizes i qui els millonarios. Una rivalitat tant única, que no s'ha buscar cap comparació amb el Barça-Madrid. Res a veure, al River Plate-Boca Juniors, tot és original.

Ángel Labruna:

Amb 16 gols en 36 partits, Ángel Labruna és el màxim golejador dels Boca-River, sempre amb la samarreta del River Plate. Labruna va formar part de la davantera coneguda com La Máquina, els anys 40, potser la millor de la història del River Plate. Llavors no existien competicions internacionals, però tot aficionat del River encara pot dir de memòria la davantera de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna i Loustau. A l'Argentina, el futbol en blanc i negre segueix viu.

'Bosteros':

Per insultar els aficionats del Boca se’ls diu 'bosteros', paraula que deriva de 'bosta' (excrement). L’origen podria ser la mala olor del barri de La Boca quan el riu no estava encara ben canalitzat o potser el fet que creuaven el riu en bots, i de 'boteros' s’hauria passat a 'bosteros'. L’afició del Boca s’ha fet seva amb orgull aquesta paraula, però la del River encara sol tapar-se el nas quan visita l’estadi rival. Fa poc, a un dels darrers River-Boca amb afició visitant - a la lliga s'ha prohibit per motius de seguretat-, l'afició del River va fer volar un porc inflable amb la samarreta del Boca davant de la zona dels aficionats bosteros.

Clàssic:

Definir un partit de gran rivalitat com a clàssic és una creació argentina que s’ha acabat exportant. Se sol dir que el futbol argentí té cinc clubs grans: River, Boca, Independiente d'Avellaneda, Racing d’Avellaneda i San Lorenzo. Cada duel entre aquests clubs, i també els duels directes com el derbi de Rosario entre el Newell’s i el Rosario Central, és un 'clásico'. Per destacar el Boca-River, però, es fa servir l’expressió 'superclásico'.

Diego Armando Maradona:

El millor jugador de la història del Boca Juniors hauria pogut ser del River quan aquest club el va voler fitxar de l’Argentinos Juniors. Però Maradona volia jugar al Boca, i va marcar cinc gols als partits contra els 'millonarios'. Maradona, com no, és el millor jugador de la història d'aquesta rivalitat. Curiosament, un nebot seu ara juga a les categories inferiors del River Plate.

Estadi:

L’estadi Monumental porta el nom d’Americo Vespuci Liberti, president del River Plate. Inaugurat el 1935, l’estadi més gran de l’Argentina és un gegant amb tant espai a sota les graderies que hi ha una escola de primaria i diverses piscines, pistes de bàsquet i gimnasos. La llar del River Plate sol ser-ho també de la selecció argentina. Serà l'escenari del partit de tornada.

Funes, Juan Gilberto:

Aquest davanter va jugar tot just sis mesos al River Plate, però va fer dos dels tres gols de la final de la Libertadores del 1986, quan finalment, el club 'millonario' la va guanyar per primer cop, contra l’Amèrica de Cali. El River va trigar 26 anys a guanyar la Libertadores, torneig creat el 1960. Era una ferida que encara no s'ha tancat del tot, ja que el River, el club amb més títols locals, mai ha triomfat a nivell internacional com el Boca Juniors.

'Gallinas':

L’afició del Boca utilitza aquest malnom per burxar la del River. El 1966, el River Plate guanyava 0-2 el partit de desempat de la final de la Libertadores, però el Peñarol uruguaià va aixecar el partit i es va imposar 4-2. En el següent partit de lliga, al camp del Banfield, als jugadors del River els van llançar una gallina i la paraula ha quedat fixada. Amb tot, l’afició del River l’ha fet seva i es poden veure barrets en forma de gallina als seus partits. El 2004, el Boca va eliminar el River a les semifinals de la Libertadores. Al partit de tornada, Carlos Tévez, qui encara juga amb el Boca, va fer un gol al camp del River i va celebrar-ho fent el gest, amb els braços, de ser una gallina, per provocar els rivals. Va ser expulsat.

'Huevo':

A l’Argentina, 'poner huevo' és jugar fort, amb caràcter. L’escola futbolística del Boca Juniors sol identificar-se amb aquest estil més agressiu que no pas l’escola del River, més elegant. A Blas Giunta, un jugador del Boca molt violent, La Bombonera sempre li cridava: "Giunta, Giunta, Giunta, huevo, huevo, huevo" i celebrava les faltes que feia.

Independiente:

El Boca Juniors sempre presumeix de tenir més Libertadores (6) que no pas el River Plate (3). I també de tenir més títols internacionals que el seu rival (22 a 16). El club amb més Copes Libertadores, però, és l’Independiente d’Avellaneda, també argentí, amb 7. Si el Boca guanya, doncs, empata amb els ‘diablos rojos’. A l'Argentina existeix el terme "paternitat" a l'esport, utilitzat quan has guanyat més partits que el teu rival o més títols. Boca afirma ser "pare" de River, però l'Independiente diu tenir com a fills els altres clubs a nivell internacional.

Juan Roman Riquelme:

L'última Libertadores guanyada pel Boca va ser la del 2007, amb Juan Román Riquelme marcant 3 dels 5 gols de la final. A l’anada, el Boca va derrotar per 3-0 el Gremio brasiler, i va guanyar a la tornada per 0-2 amb dos gols més de Riquelme, que va conquistar tres Libertadores amb el Boca. És a dir el 50% dels títols de Libertadores, amb Riquelme. I amb Carlos Bianchi a la banqueta, un tècnic guanyador.

Kranevitter, Matías:

El 2015, els dos equips es van enfrontar per últim cop a la Libertadores, als quarts de final. A l’anada el River va guanyar 1-0. A la tornada a La Bombonera, amb 0-0 al descans, aficionats radicals locals van llançar gas pebre als ulls dels jugadors del River, cosa que va provocar la suspensió del partit. Matías Kranevitter va ser dels més afectats, però va acabar guanyant la Libertadores amb el River aquell any. L'afició del Boca, sentint-se superior a la Libertadores, no volia veure's eliminat per un rival que pocs anys abans havia baixat a Segona.

La Bombonera:

Inaugurat el 1940 al barri de La Boca, La Bombonera és un dels estadis més famosos del món. Malgrat tenir vestuaris i instal·lacions envellides i petites, la seva forma, tan tancada, impressiona. L’afició del Boca diu que "La Bombonera late", per la vibració de la estructura quan l’afició salta i anima.

540x306 L'alegria dels jugadors del River Plate / EFE L'alegria dels jugadors del River Plate / EFE

'Millonarios':

El River Plate és conegut com el club ‘millonario’ des de l’any 1931, quan al començament del sistema professional al futbol local va comprar el davanter Carlos Peucelle a l'Sportivo Buenos Aires per 10.000 pesos, i el davanter Bernabé Ferreyra al Tigre per 35.000, en el fitxatge més car de tots els temps.

Norberto Alonso:

Conegut com a Beto, aquest davanter del River va fer dos gols en un triomf molt recordat del River Plate al camp del Boca, el 1986. El River va donar la volta olímpica al camp del rival, ja que venia de guanyar la lliga. A més, el partit es va jugar amb una pilota de color taronja. És el famós ‘clásico de la pelota naranja’.

Orígens:

Una llegenda diu que els dos clubs van escollir els colors quan es van fundar al barri de La Boca, on arribaven vaixells de tot el món. Segons conta la llegenda, la juguesca era vestir amb els colors de la bandera del primer vaixell que arribés. En el cas del Boca va entrar un vaixell suec. En el cas del River, un d'alemany, quan la bandera alemanya era vermella, blanca i negra. Naturalment, és una llegenda.

Paulo Valentim:

Aquest brasiler va jugar cinc anys al Boca Juniors, durant els anys 60, temps suficient per fer-li 10 gols en tots just set partits al River. Valentim és, amb Martín Palermo, l’home que ha fet més gols per al Boca al seu etern rival.

Quilmes:

Un dels pocs punts on els dos equips es posen d’acord és en la cervesa, ja que la cervesa oficial dels dos equips és la mateixa: Quilmes. El Boca guanya cada any uns 11,4 milions en publicitat, però ara el River Plate no té patrocinador per a la samarreta. En busca un.

Reinaldo Merlo:

Conegut com El Mostaza, Merlo és el jugador que ha jugat més clàssics argentins de la història, sempre amb la samarreta 'millonaria'. En total, en va jugar 25. Curiosament, no queda clar quin van ser el priemr Boca-River de la història, però es considera que el Boca ha guanyat el partit 88 cops i el River, 81.

Silvio Marzolini:

Amb 29 partits jugats, aquest defensa és el futbolista que més partits entre els dos clubs ha jugat portant sempre la samarreta del Boca Juniors. Marzolini va guanyar cinc lligues amb el Boca, però dues les va guanyar al camp del River. L'afició del Boca ara somia "dar la vuelta", és a dir, celebrar un títol, de nou al camp de l'etern rival. Seria la primera Libertadores guanyada a la casa del Rvier.

Tòpics:

El tòpic diu que l’afició del Boca Juniors és més popular, més pobre, i la del River Plate és més rica, en part, a causa de la confusió provocada pel sobrenom 'millonarios'. Els dos clubs, però, han crescut tant que tenen aficionats en totes les classes socials. Un altre tòpic diu que els immigrants que arriben a l’Argentina procedents de terres com Bolívia o el Paraguai solen fer-se del Boca, cosa que ha provocat insults xenòfobs contra l’afició del club xeneize.

Uruguai:

Els dos equips sempre solen tenir jugadors uruguaians. El Boca n’ha tingut 49, i el River 55, entre ells Enzo Francescoli i Walter Gómez, considerats dos dels millors jugadors de la història del club. Actualment el River té quatre uruguaians i el Boca, dos. A més, el partit s’ha jugat tres cops a l’Uruguai. L’altre cop que s’ha jugat fora de l’Argentina ha sigut a Miami.

Victoriano Caffarena:

El 1925, el Boca Juniors va ser el primer equip argentí a fer una gira per Europa. Un aficionat, Victoriano Caffarena, va acompanyar l’equip durant tots els partits i es va guanyar el sobrenom de 'jugador número 12’. L’afició del club encara s’anomena així, i la Barra Brava, el grup violent d’aficionats, es fa dir La 12. El grup radical del River Plate és els "borrachos del tablón". El tablón és una referència a les fustes que es veien servir com a seients a les graderies populars dels estadis abans.

Wilde:

Els dos clubs van fundar-se al barri de La Boca, però en van marxar. El River ho va fer primer a Sarandí, al sud, però va acabar trobant uns terrenys al nord, on va quedar-se i on encara juga. El Boca també es va traslladar el 1914 al barri de Wilde, on té molts aficionats encara avui en dia, però després de 17 partits va tornar a La Boca, d’on no s’ha mogut més.

540x306 Boca Juniors-River Plate, la final que espanta l’Argentina / MIGUEL SCHINCARIOL / EFE Boca Juniors-River Plate, la final que espanta l’Argentina / MIGUEL SCHINCARIOL / EFE

Xeneizes:

L’afició del Boca és coneguda com els xeneizes. La paraula vol dir ‘genovès’ en dialecte de Gènova (i la ciutat s’anomena Xena). A finals del segle XIX i inicis del XX, la comunitat genovesa era tan important al barri de La Boca que la paraula va passar a definir tota l’afició del Boca Juniors.

YouTube:

El 2011, per primer cop a la seva història, el River Plate va baixar a Segona. El Boca no ha baixat mai, així que l’afició xeneize burxa la 'millonaria' recordant aquest fet. Del descens es recorda molt el Tano Pasman, un veterà aficionat del River que va ser gravat per les seves filles mentre mirava el partit i insultava els jugadors del seu equip. El vídeo va ser un dels 10 més vistos a YouTube aquell any. El Tano Pasman ha admès que s’ha fet una revisió de cor abans de la final.

Zatelli, Ricardo:

En total, 101 jugadors han defensat les dues samarretes. Un dels primers va ser Ricardo Zatelli, un davanter dels anys 30 que després de tres temporades al River va passar al Boca Juniors. Batistuta, Caniggia, Ruggeri i Tarantini són alguns dels noms més famosos.