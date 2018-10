Els Red Sox guanyen les Sèries Mundials de beisbol trencant tots els rècords

Els Boston Red Sox s'han emportat les Sèries Mundials de la MLB, la lliga nord-americana de beisbol, després de guanyar el cinquè partit de les finals contra els Los Angeles Dodgers per 1-5 al Dodgers Stadiu. A una final al millor de set partits, l'equip de Boston s'ha imposat per un clar 4-1, guanyant el seu quart títol en els darrers 15 anys, el novè el total.

Els Red Sox han tancat una temporada de rècord, ja que van tancar la fase regular guanyant 108 partits, una marca mai vista abans, i s'han passejat als play-off sense gaire rivals. Al primer torn van desfer-se dels New York Yankees en un duel de gran rivalitat històrica de la costa est per 3-1, després van superar els vigents campions, els Houston Astros, per 4-1, i finalment, als Dodgers de nou per 4-1. Un dels noms destacats ha estat aquell de Steve Pearce, millor jugador de la temporada, un jugador de Florida que va créixer estimant els Red Sox ja que els seus avis eren de Boston.

Aquesta final també serà recordada pel tercer partit, l'únic guanyant pels Dodgers, el més llarg de la història de les finals, les World Series, amb 7 hores i 20 minuts de joc. Però 24 hores després d'aquell duel, els Red Sox van guanyar el quart partit trencant el cor dels californians. Els Dodgers, franquícia fundada a Nova York i traslladada el 1958 a Califòrnia, no guanyen les World Series des de l'any 1988.