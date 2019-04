Bottas planta cara a Hamilton amb la 'pole' a la Xina

Valtteri Bottas sortirà primer al Gran Premi de la Xina. El pilot finlandès ha aconseguit la 'pole position' superant per només 23 mil·lèsimes el seu company Lewis Hamilton. Una qualificació en què els Mercedes han fet un cop d'autoritat superant els Ferrari per tres dècimes.

Els dos pilots de Mercedes han liderat els entrenaments des del principi, si bé Bottas ha estat lleugerament més ràpid que Hamilton. Tota una declaració d'intencions de cara a la cursa, en què el finlandès, etern segon a l'escuderia alemanya, busca reivindicar-se i guanyar el que seria la seva segona prova de la temporada. "Està sent un bon cap de setmana, tot i que encara es pot ser una mica més ràpid", advertia el pilot.

Hamilton, tot i quedar per darrere del seu company, ha acceptat de bon grat la posició, i ha reconegut que Bottas està sent una mica més ràpid durant el cap de setmana, però ha advertit que té marge de millora de cara a la cursa, en què es preveu que els dos pilots de Mercedes es disputin la victòria.

L'alternativa és a Ferrari, tot i que Vettel, tercer, s'ha quedat a tres dècimes del 'poleman'. El pilot alemany no ha pogut ser prou competitiu en el tram decisiu de la qualificació. "No ha sigut una volta tan ràpida com volíem, però estem tranquils perquè podem anar a més". Leclerc ha acabat quart, a mig segon del més ràpid, mentre que Verstappen s'ha hagut de conformar amb la cinquena posició.