Bottas sorprèn Hamilton i s'endú la 'pole' a Àustria

Valtteri Bottas ha sigut el més ràpid a la qualificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. El finlandès ha superat el seu company Lewis Hamilton per només 19 mil·lèsimes de segon. Els pilots de Mercedes, doncs, encapçalen la primera fila de la graella de sortida al Red Bull Ring.

Ha sigut una sessió força competida, sobretot perquè el traçat austríac, un dels més curts de la competició, afavoria que les distàncies s'ajustessin. Amb els Mercedes partint de favorits, Bottas ha aconseguit un temps de luxe –1:03.130– que li ha servit per obtenir la primera 'pole' de la temporada.

Al darrere, la segona fila ha sigut per als Ferrari, començant per Vettel i seguint per Räikkönen, mentre que Max Verstappen sortirà cinquè. En canvi, el seu company de Red Bull, Daniel Ricciardo, ha hagut de conformar-se amb el setè lloc, a gairebé un segon del 'poleman'.