El futbolista del São Paulo Daniel Correa, torturat i assassinat

Daniel Correa, futbolista del São Paulo que actualment jugava cedit en un club de Segona Divisió, ha estat assassinat al sud del Brasil en un cas que ha commocionat l'esport brasiler. El cos del jugador, de 24 anys, s'ha trobat "gairebé decapitat i amb els genitals tallats", segons fonts de l'estat de Paraná. De moment es desconeix la motivació d'aquest assassinat.

El jugador tenia contracte amb el São Paulo fins a final de temporada i estava cedit al São Bento, on havia jugat tot just dos partits, en part per una lesió de genoll. Correa havia debutat el 20 d'octubre del 2013 amb el Botafogo a Primera.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de octubre de 2018

''L'home tenia dos talls profunds al coll, gairebé estava decapitat i tenia els genitals tallats", ha explicat un policia a mitjans locals.

L'últim partit que va disputar va ser contra l'Avaí, el 25 d'agost d'aquest any, i va disputar un total de 21 minuts. El seu balanç total ha sigut de 31 partits disputats, amb un total de 1.038 minuts entre la Sèrie A i la Sèrie B brasileres i la Libertadores.