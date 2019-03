Les noies del CN Sabadell Astralpool, a la setena 'final four' consecutiva

Les nedadores del CN Sabadell Astralpool estan decidides a fer història. Aquest dimarts s'han classificat per a la 'final four' de waterpolo després d'empatar contra l'Ekipe Orizzonte a la tornada dels vuitens de final (11-11). La victòria en el partit d'anada a Catania (Itàlia) per 9 a 12 ha estat suficient per a l'equip de David Palma.

L'eliminatòria mai ha perillat per al Sabadell, encara que l'Ekipe Orizzonte ha fet un partit molt complert a la piscina Can Llong, igualant el marcador quan les vallesanes agafaven una mica d'avantatge. De fet, en el darrer parcial, quan l'equip de David Palma dominava per 9 a 6, les italianes han estat capaces d'empatar el partit a 11 a falta d'un minut.

Jutith Forca i Bea Ortiz, amb dos gols cadascuna, i Kiley Neushul, amb dos, han sigut les principals anotadores del Sabadell en un duel on també han vist porteria Mati Ortiz, Marga Steffens i Olga Domemech. La gran protagonista del partit, però, era al bàndol italià, ja que Arianna Garibotti, amb sis dianes, una d'elles de penal, ha estat la màxima anotadora

Les noies que entrena David Palma aspiren a guanyar la seva cinquena Champions el cap de setmana del 19 i 20 d'abril, en una fase final on no hi haurà el Sant Andreu, que va caure eliminat el cap de setmana contra l'Olympiakos.