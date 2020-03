Lorenzo Sanz, expresident del Madrid, mor als 76 anys amb coronavirus

260x366 Mort als 76 anys Lorenzo Sanz, expresident del Madrid / EFE Mort als 76 anys Lorenzo Sanz, expresident del Madrid / EFE

Lorenzo Sanz, president del Reial Madrid entre els anys 1995 i 2000, ha mort avui als 76 anys. Sanz va ser ingressat dimarts passat després d'uns dies en què es trobava malament. Un cop va ser ingressat es va descobrir que tenia coronavirus.

Sanz, nascut a Madrid el 9 d'agost del 1943, havia prosperat en diferents sectors de l'economia, invertint tant en propietats com en empreses de la construcció. Fill d'una família modesta, de jove va ser porter de futbol amateur i havia col·laborat amb el partit d'extrema dreta Fuerza Nueva.

Sanz va entrar a la directiva del Madrid el 1985 dins de la junta de Ramon Mendoza. El 1995 Mendoza va marxar després d'uns resultats horribles, ja que el Madrid va arribar a quedar fora de les competicions europees. Sanz va arribar a la presidència del club per iniciar una nova etapa dins del club blanc fitxant el tècnic italià Fabio Capello, amb l'objectiu de tornar a guanyar títols. I ho va aconseguir. Capello va guanyar la Lliga contra el Barça de Robson i pocs anys després el Madrid guanyava la seva setena Copa d'Europa amb Juup Heynckes de tècnic, en la final d'Amsterdam contra el Juventus. Sanz va potenciar jugadors de la casa com Raúl, i fitxatges milionaris com Seedorf, Roberto Carlos o Mijatovic.

Sanz celebraria una segona Champions dos anys després, a la final de París contra el València amb Vicente del Bosque a la banqueta. Va ser llavors quan va decidir avançar eleccions, pensant que la Champions li permetria guanyar-les l'any 2000, però les va perdre per 3.000 vots contra Florentino Pérez, que va utilitzar el fitxatge de Figo com a arma electoral. Sanz es va tornar a presentar a la presidència el 2004, però va perdre. Durant la seva vida va afrontar diversos problemes judicials per culpa de les seves operacions empresarials. El seu fill Lorenzo va ser jugador del Madrid i el Màlaga, entre d'altres.