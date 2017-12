El Camp Nou es buida

Malgrat tenir un equip invicte i gaudir dia sí dia també de Leo Messi, el Camp Nou no s’omple. Des del començament de la temporada -sense tenir en compte el partit contra el Las Palmas que es va jugar a porta tancada- l’estadi culer ha tingut 15.000 espectadors menys de mitjana que en el mateix període del curs passat. Enguany són poc més de 64.000 espectadors els que van al Camp Nou, i només en un partit es van superar les 80.000 localitats ocupades. Va ser a l’agost, contra el Madrid a la Supercopa.

Els factors que expliquen aquesta davallada són múltiples. Al club eviten fer-ne un balanç en profunditat ara i consideren que qualsevol tipus de comparativa s’ha d’establir al final de curs per qüestions d’estacionalitat, perquè encara han de passar pel Camp Nou els rivals més atractius. A més, la meteorologia hi té un paper important, i aquests dos últims mesos alguns partits han coincidit amb pluja abundant. Però als despatxos nobles admeten que el descens de turistes que visiten Barcelona des de l’agost -pels atemptats a la Rambla- i sobretot per la situació política que viu el país i les imatges de l’1-O ha afectat el nombre d’espectadors que decideixen anar a veure el Barça. Tot i que encara no en donen xifres, els organismes públics i privats de la ciutat reconeixen aquesta afectació: el nombre de turistes que visiten els equipaments culturals i d’oci de Barcelona durant l’últim quadrimestre ha baixat. “L’efecte dels atemptats va ser puntual, mentre que des de l’octubre la baixada l’està notant tothom”, diuen. Tot i això, qualsevol anàlisi s’ha d’agafar amb pinces, perquè fins a mitjans de gener no es tindran les dades ni les explicacions pertinents.

540x260 L'assistència fins ara d'aquesta temporada / ARA L'assistència fins ara d'aquesta temporada / ARA

Un exemple de la cautela que demanen tots els actors per evitar el catastrofisme que alguns volen atiar: el nombre de turistes que han pernoctat a la província de Barcelona durant els mesos de setembre, octubre i novembre només ha caigut un 1%. Una xifra que no explicaria el descens de 15.000 persones que hi ha hagut en els partits del Barça durant aquesta primera meitat de temporada. Totes les fonts consultades admeten, per tant, que no tot respon a la situació política que viu Catalunya i al temor que es va instal·lar a la ciutat després de l’atemptat del 17 d’agost.

Per començar, el Barça ha patit canvis en la seva estructura executiva. Les entrades i sortides són constants a tots els departaments, i això dificulta que el club tingui estabilitat per aplicar els projectes iniciats per cada responsable d’àrea. Aquest estiu, la cúpula encarregada del ticketing va canviar i Enrique García, que era al club des del 2014, i que havia treballat al Reial Madrid prèviament, va deixar el càrrec. El Barça va promocionar Víctor Oliver, que en la seva primera temporada s’ha trobat un context complex que ha obligat a rebaixar les previsions inicials. A l’estiu es va fer un pressupost dels ingressos que s’obtindrien en aquesta àrea, que havien de créixer respecte a una temporada de rècord com l’anterior, que es va tancar amb 66,5 milions generats per les taquilles. A mig curs, quan el club analitza les previsions i adequa els pressupostos de l’estiu, s’han hagut de rebaixar els objectius. No s’ingressarà tant. No només per la davallada de públic en aquests primers partits de la temporada o pel fet que contra el Las Palmas, jugant a porta tancada, es deixessin d’ingressar 3,5 milions: les visites al Museu del Barça, el més vist de Catalunya, també han caigut. I no és un fet negligible: gairebé 2 milions de persones van pagar l’entrada el curs passat, generant més de 36 milions.

315x200 Assistència al Camp Nou durant l'última dècada / ARA Assistència al Camp Nou durant l'última dècada / ARA

Al soci li fa mandra

Al Museu del Barça és on més es nota la caiguda de turistes que hi ha hagut a la ciutat. Al Camp Nou, en canvi, es percep que a molts socis cada cop els costa més anar a l’estadi. Hi ha un problema de confortabilitat: costa molt competir contra una oferta televisiva cada vegada més rica, que sedueix molts socis que prefereixen quedar-se a casa, especialment quan arriba l’hivern. Per això, al Barça posen èmfasi en la necessitat de construir un nou estadi que millori l’experiència d’anar a veure un partit de futbol, amb més facilitats, més confort, més oferta i un joc lumínic i sonor que permeti convertir el prepartit en un espectacle. “Ara l’espectacle només és el futbol. No oferim xou ”.

De fet, gairebé la meitat dels socis abonats no van a l’estadi. El club va vendre la temporada passada unes 30.000 entrades per partit. Si la mitjana d’assistència es fixa entre els 75.000 i els 78.000, vol dir que poc més de 40.000 socis abonats tenen el costum d’anar a animar el seu equip cada cap de setmana. La resta es queden a casa. Per fer-hi front, el Barça ha anat enfortint el programa del Seient Lliure durant els últims anys: ha passat dels 15.000 alliberaments el curs 2008-09 als gairebé 27.000 de la temporada passada. Només el 5% d’aquestes entrades que es posen al mercat les acaben adquirint els socis que no tenen abonament. Per tant, el club busca sobretot potencials espectadors entre la gran quantitat de turistes que aterren a Barcelona per motius professionals o bé d’oci.

5 Milions És la xifra de persones que s'acosten anualment a les instal·lacions

Als despatxos del Camp Nou calculen que gairebé 5 milions de persones passen anualment per les instal·lacions del Barça. La bossa de potencials compradors -tot i que el turisme hagi caigut mínimament aquests mesos-és molt gran. Es tracta d’optimitzar la manera d’arribar a aquest públic, i fer compatible la convivència dels turistes amb el soci tradicional, i això no sempre és fàcil: molts cops les àrees de ticketing i la social topen perquè tenen objectius oposats.

Nova estratègia comercial

L’any 2014, l’equip de García va començar a idear una nova estratègia que ja es fa servir en altres sectors: la utilització de preus dinàmics que acceleren la presa de decisió del comprador. “Es tracta de traslladar al futbol la intel·ligència en la gestió que utilitzen les aerolínies o empreses com Booking.com”.Fer ofertes o descomptes temporals, missatges d’alerta anunciant les últimes localitats, que posin el comprador entre l’espasa i la paret, i que l’empenyin a aconseguir l’entrada. A més, s’ha fet una recreació virtual del Camp Nou on s’observen clarament els seients i els passadissos, i sempre posant el paquet VIP al costat perquè l’aficionat pugui triar l’oferta de més categoria. Un sistema pioner en el món del futbol que en 3 anys, tal com va avançar Palco23, va permetre fer créixer el taquillatge en més de 20 milions d’euros.

Un dels problemes amb què topen els responsables del ticketing és que els socis alliberen el seu seient a última hora. Malgrat que el Barça ha incentivat que aquest procés es faci abans, el 50% dels alliberaments es fan entre dos i tres dies abans del partit, cosa que dificulta la venda d’entrades. Per intentar minimitzar-ho, el club fa mesos que treballa en un nou model predictiu, el que es coneix com a smart booking : “Tenir entrades sense tenir-les”. En aquest cas, el comprador no veurà el seient adquirit, sinó una zona del camp on el club, a partir de les dades acumulades, sabrà que hi haurà localitats buides. El marge d’error d’aquest nou sistema que encara no té data d’estrena és d’un 8%, però mai afectarà el comprador. 48 hores abans del partit, un cop hi hagi hagut els alliberaments dels socis, s’enviaran les localitats assignades, sempre a la zona escollida.

Un altre dels canvis recents és que els turoperadors han perdut força. “Feien la competència al club”, lamenten els qui saben com funciona aquest negoci. “Només haurien d’operar a origen, no podia ser que a Google apareguessin abans els turoperadors que la pàgina del Barça”, afegeixen. Els contractes es van canviar. Fins fa poc, els operadors estaven obligats a tenir un paquet d’entrades per a cada partit, però ho compensaven amb les entrades que tenien per al dia del clàssic, quan feien l’agost. Ara ja no en tenen el dia del Madrid però tampoc estan obligats a tenir un paquet gran per a la resta de partits, que a vegades no venien, i això feia que l’estadi no s’omplís.