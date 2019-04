Pau Capell brilla a la Patagonia Run guanyant amb nou rècord de la prova

Pau Capell segueix en ratxa aquesta temporada i després de fer història a la Transgrancanaria, on va convertir-se en el primer atleta amb tres victòries, aquesta matinada ha guanyat la Patagonia Run rebaixant el rècord de la prova en una hora i mitja. Un temps de 19 h 08 min 57 s ha donat un nou triomf a l'atleta català en una prova del calendari de l'Ultra-Trail World Tour.

Capell va aterrar fa dies a l'Argentina per aclimatar-se a les exigents condicions d'aquesta carrera de 165 quilòmetres en què cal superar 9.000 metres de desnivell positiu per la Patagònia. En la seva desena edició, la prova s'ha consolidat i Capell volia guanyar. “Vull acabar amb un temps de 18 o 20 hores i si ho aconsegueixo significarà que seré al davant”, va dir a la prèvia. I ho ha fet. “He pogut guanyar la carrera de 165 quilòmetres i, després de 19 hores de carrera, he pogut batre el rècord de la prova en una hora i mitja. Estic molt molt content de com està anant la temporada i ara toca descansar i pensar en la següent cita, en la qual anirem a totes", assegurava un pletòric Capell que tornarà a competir a finals de mes, el 27 d'abril, en la UT Cerro Rojo.