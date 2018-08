Cara i creu del Madrid i de l’Atlètic abans d’enfrontar-se

El Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid s’enfrontaran dimecres, 15 d’agost, en la disputa de la Supercopa d’Europa a Tallinn, Estònia. Ahir tots dos conjunts van disputar els seus últims compromisos amistosos abans de donar el tret de sortida oficial a les seves respectives temporades enfrontant-se. Els blancs van sortir victoriosos en la disputa del Trofeu Santiago Bernabéu, en què es van imposar 3-1 al Milan, mentre que els blanc-i-vermells van caure al Wanda Metropolitano amb un resultat de 0-1 contra l’Inter de Milà.

El Madrid continua demostrant que hi ha vida més enllà de Zinédine Zidane i Cristiano Ronaldo en el duel d’ahir. Tot i que és precipitat extreure’n conclusions, els de Julen Lopetegui van ballar al ritme de la BBA: Bale, Benzema i Asensio. Sense oblidar tampoc Isco, el seu millor escuder. Aquests quatre noms seran les principals armes del tècnic basc de cara al partit de la Supercopa amb l’Atlètic de Madrid. Durant els minuts que van estar damunt la gespa van ser dels millors del seu equip. Els gols van anar a càrrec de Benzema, Bale i Borja Mayoral, mentre que a l’equip italià va marcar un exmadridista, Gonzalo Higuaín. L’argentí és un dels fitxatges del Milan per a aquesta temporada, després que Cristiano Ronaldo aterrés a Torí per jugar amb el Juventus.

Pitjors van ser les sensacions que va mostrar l’Atlètic de Madrid, que no va poder veure porteria i que va sucumbir al gol de Lautaro Martínez a la mitja hora de partit. Els matalassers van jugar sense la tensió i la concentració que els caracteritza, pensant més a guardar-se forces per a la disputa de la Supercopa europea contra el Madrid que no pas a intentar fer un bon partit ahir.