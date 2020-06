El València fa fora Albert Celades i acabarà la temporada amb Voro a la banqueta

Albert Celades ja no és l'entrenador del València. El club ha decidit un segon canvi de tècnic aquesta temporada després de veure com les últimes jornades els resultats de l'equip són cada cop pitjors. El València, de fet, ha encadenat dos partits consecutius, contra l'Eibar i el Vila-real, sense poder xutar ni un sol cop entre els tres pals.

Celades, exjugador del Barça i el Madrid i amb passat com a seleccionador sub-21, va arribar aquesta temporada a Mestalla per ocupar el lloc de Marcelino García Toral. Amb el tècnic asturià, el València havia guanyat la Copa el 2019 i s'havia classificat per a la Champions, però el propietari Peter Lim no veia amb bons ulls el seu estil de joc, massa defensiu. A més, els jugadors que Marcelino feia jugar no sempre eren els escollits per la direcció esportiva.

Marcelino, doncs, va ser acomiadat, però Celades no ha aconseguit trobar la manera d'aconseguir bons resultats en un equip que necessita guanyar per intentar classificar-se per a l'Europa League. Voro, tal com ha fet en el passat, serà l'entrenador fins a finals de temporada. L'excapità i delegat ja ha dirigit l'equip en tres ocasions, sempre de manera provisional. Segons algunes informacions, un dels possibles futurs tècnic del València seria Ernesto Valverde.