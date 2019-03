El Liverpool elimina el Bayern i confirma el ple anglès als quarts de final

Quatre dels vuit equips classificats per jugar els quarts de final de la Champions són anglesos. Al sorteig d'aquest divendres a Nyon (12h), hi haurà el Tottenham, el Manchester City, el Manchester United i un Liverpool que va tancar la festa anglesa en imposar-se per 1-3 al camp del Bayern.

Després del 0-0 del partit d'anada a Anfield, el Liverpool va colpejar primer gràcies a un gol de Sadio Mané. El Bayern però, va empatar abans del descans gràcies a un gol en pròpia porta de Joel Matip. A la segona part, els gols de Van Dijk i Mané van confirmar el triomf anglès.

Al sorteig de divendres es coneixerà tot el quadre fins la final, tant els quarts de final com els creuaments a semifinals. Els vuit equips classificats són el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham Hotspur, el Liverpool, l'Ajax d'Amsterdam, el Porto, la Juventus i el Barça.