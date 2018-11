La Champions posa a prova un Reial Madrid en hores baixes

Cinc derrotes en tretze jornades a la lliga espanyola. Cinc. Són les que acumula el Reial Madrid al campionat de la regularitat. L’última, aquest cap de setmana, quan l’equip de Santiago Solari va veure com l’Eibar el golejava (3-0) a Ipurua. Dels “collons” que havia demanat el tècnic argentí en la seva arribada a la banqueta blanca a l’apatia en què viu instal·lat el Madrid malgrat la sacsejada inicial que va suposar la destitució de Julen Lopetegui. El conjunt madrileny està en hores baixes i, sense temps per llepar-se les ferides, visita aquesta nit el Roma (21 h, Movistar Liga de Campeones).

“Com va dir el míster, hi hem de posar collons, però s’ha de tenir el cap fred i saber controlar els partits”, va dir ahir Dani Carvajal, un ferm defensor de Lopetegui, en un missatge que es pot llegir com un dard cap a Solari, malgrat que el lateral també va afirmar que esperen “fer coses importants” amb l’argentí. Per la seva part, Solari va insistir en la necessitat de “girar full” després de la desfeta a Eibar i no va voler magnificar el duel contra el Roma: “Aquí cada dia hi ha proves de foc. Això és el Madrid”. Si els blancs guanyen ja estaran classificats per als vuitens; si perden, ho estaran els italians. Un empat donaria ales al CSKA de Moscou, malgrat que els russos haurien de guanyar avui el Viktoria Plzen i en l’última jornada el Madrid i confiar que els italians no puntuïn.

A Roma el Madrid s’hi trobarà un conjunt que tampoc travessa una situació gaire millor que la dels blancs a la lliga: són setens a 18 punts del Juventus, el líder. “Som dos equips que estem una mica malalts”, va dir ahir el tècnic del conjunt italià Eusebio Di Francesco, que té les baixes del capità i migcampista De Rossi, del també migcampista Pellegrini i del davanter Perotti. El punta Dzeko és dubte, mentre que el porter Olsen i el defensa Manolas ja estan recuperats. Solari, per la seva part, no pot comptar amb Keylor Navas, Odriozola, Nacho, Reguilón ni Casemiro.

El València, sense marge d’error

També avui el València se la juga a Torí. Una victòria italiana classificaria el Juventus, mentre que deixaria els valencians contra les cordes, ja que, si el Manchester United derrota el Young Boys, el València quedaria fora. Les opcions del conjunt xe per arribar viu a l’última jornada (rep el United a Mestalla) passen per guanyar avui o confiar en una derrota o un empat dels de Mourinho.

Al grup F, el Manchester City visita Lió. Si els de Guardiola guanyen acabaran primers del seu grup. En canvi, una derrota, com en l’anada, faria que tot es decidís en l’última jornada, en què l’Olympique de Lió jugarà al camp del Xakhtar Donetsk i el City al del Hoffenheim.

Qui ho té molt de cara és el Bayern de Munic del qüestionat Niko Kovac. Si els bavaresos -cinquens a la Bundesliga- puntuen davant el Benfica, s’asseguren ser als vuitens. Alemanys, portuguesos i l’Ajax, que visita un AEK sense opcions, pugnen per ser a la següent fase.