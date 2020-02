La pitjor ratxa del Madrid arriba just abans del clàssic

En pocs dies el Madrid ha passat de ser un club optimista a patir. Primer va ser l'empat contra el Celta a casa. Després, la derrota amb el Llevant. I, finalment, el triomf del Manchester City de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu, un estadi que ha vist guanyar el seu equip en només un dels últims sis partits europeus jugats.

El Madrid viu la pitjor ratxa de la temporada, amb un sol triomf en els últims cinc partits oficials. Curiosament, per trobar una ratxa tan dolenta cal anar fins fa 12 mesos exactes, quan l'equip entrenat llavors per Santiago Solari va viure una setmana horrible al quedar eliminat a la Champions perdent contra l'Ajax poc després de caure a la Copa contra el Barça per 0-3 i, de nou, contra l'equip català a la Lliga per 0-3.

La mala ratxa, sumada a la baixa de jugadors importants com Hazard, arriba just abans del clàssic. Un partit que es jugarà amb el Barça liderant la Lliga, amb la possibilitat d'escapar-se cinc punts en cas d'imposar-se a un estadi que dimecres a la nit va veure una cosa que no havia vist mai: l'italià Daniele Orsato es va convertir en el primer àrbitre de la història que xiula un penal contra el conjunt blanc i expulsa un jugador local en un mateix partit de la màxima competició europea al Santiago Bernabéu.

Ramos, el més expulsat

L'expulsat va ser Sergio Ramos, que de passada va empatar amb Zlatan Ibrahimovic i Edgar Davids com el jugador més expulsat de la història de la Lliga de Campions després de veure la seva quarta targeta vermella. Ramos és el jugador amb més targetes i més vermelles en la història de La Lliga, del Reial Madrid i de la Champions League.