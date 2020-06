Pep Clotet deixa el Birmingham City

Pep Clotet deixarà de ser entrenador del Birmingham City. Després d'un any dirigint l’equip de la Championship, l’entrenador català ha anunciat que marxarà un cop finalitzi la temporada.

Clotet va arribar al Birmingham el 2018 com a segon entrenador de Garry Monk, però després que l’anglès fos destituït a final de curs, el català es va posar a les ordres com a tècnic interí. La directiva va confiar en ell de manera definitiva com una aposta de futur, i el desembre passat va ser nomenat primer entrenador a tots els efectes. Tot i així, la temporada dels blues no ha sigut exitosa, i abans de l’aturada eren en el 16è lloc de la classificació amb 47 punts.

Als seus 43 anys, el tècnic d’Igualada compta amb experiència al futbol anglès. Va aterrar a la Premier League com a segon entrenador al Swansea City, i després es convertiria en segon entrenador de Monk al Leeds United. Clotet faria el salt a primer entrenador de la mà de l’Oxford United de la League One, Tercera Divisió del país, abans de recalar a Birmingham.

L'aventura anglesa

Pep Clotet és, de fet, el quart entrenador català que emprèn l'aventura anglesa. El primer d’ells va ser Robert Martínez, actual seleccionador de Bèlgica, que va portar el Swansea del futbol semiprofessional a l’elit, abans de posar rumb a Wigan i Everton. Óscar Garcia Junyent, ara al Celta de Vigo, va seguir els seus passos al Championship amb Watford i Brighton, però es va quedar a les portes de la glòria. I, finalment, Pep Guardiola, que ha aconseguit guanyar dues Premier League amb el Manchester City.