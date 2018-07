Comença la gira del planter

Aquest dimarts a la tarda el Barça viatja cap als Estats Units, on s’estarà de gira fins al 5 d’agost. Amb un equip sota mínims, ja que fins a 12 futbolistes del primer equip han disputat el Mundial de Rússia -Ter Stegen, que en principi s’incorporarà a mitja gira, és l’únic que hi participarà-, els primers enfrontaments de pretemporada en terres americanes serviran a Ernesto Valverde com un banc de proves per als dos nous fitxatges, Arthur Melo i Clement Lenglet, i per als 13 futbolistes del filial que ha convocat. Abans d’afrontar la temporada a Segona B a les ordres del tècnic Francisco Javier Garcia Pimienta, tenen una bona oportunitat per picar a la porta del primer equip. “M’agraden les plantilles curtes, d’entre 20 i 22 jugadors, per poder donar oportunitats als jugadors de la casa. I tenir un bloc tancat, tampoc anar fent pujar i baixar jugadors, perquè això mareja”, va admetre Valverde a les acaballes del curs passat.

Els futbolistes del filial que s’emporta són el porter Ezkieta, sis defenses -Cuenca, Mingueza, Palencia, Cucurella, Miranda i Chumi-, tres migcampistes -Riqui Puig, Monchu i Collado-, i tres davanters -Abel Ruiz, Carles Pérez i Ballou-. Una elecció que casa amb els jugadors que més s’han entrenat sota la mirada de Valverde des que el 12 de juliol el primer equip va començar els entrenaments de pretemporada. El que més sessions ha estat a les ordres del tècnic basc és el central de 18 anys Jorge Cuenca. Amb les absències de Piqué, Umtiti, Vermaelen i Yerry Mina, Valverde només podrà comptar amb Marlon i Lenglet com a centrals del primer equip. Aquí és on la figura de Cuenca, fitxat l’any passat de l’Alcorcón a canvi de 400.000 euros, pot guanyar protagonisme. El curs passat, tot i estar en edat juvenil, va participar en 23 partits amb el filial, va debutar amb el primer equip a la Supercopa de Catalunya i també va jugar l’amistós d’homenatge a Nelson Mandela a Sud-àfrica contra el Mamelodi Sundowns al maig. En la línia defensiva també destaquen el central Óscar Mingueza i els laterals esquerres Marc Cucurella i Juan Miranda, destinats a competir per ser el relleu natural de Jordi Alba si s’acaba traspassant Lucas Digne.

540x306 Els 13 futbolistes del planter que aniran a la gira / FC BARCELONA Els 13 futbolistes del planter que aniran a la gira / FC BARCELONA

Un dels altres jugadors del filial que cal tenir en compte és el migcampista Riqui Puig, que ha viscut un gran creixement aquesta última temporada i va brillar en la fase final de la Youth League, en què el juvenil A del Barça es va proclamar campió contra el Chelsea. Té 18 anys i va aterrar al club fa quatre anys, al cadet B. És un dels futbolistes de la casa que més encarnen la idea de futbol de toc blaugrana: migcampista polivalent gràcies a la seva qualitat i intel·ligència que supleixen no tenir un físic destacat. Puig, que va renovar al maig, ha rebutjat ofertes per marxar. Després de Cuenca, és el segon jugador del filial que més vegades s’ha exercitat amb el primer equip aquesta pretemporada, amb 8 sessions (per 10 de Cuenca) fins ahir. Juntament amb l’interior Carles Aleñá i el pivot Oriol Busquets, tots dos recuperant-se de les seves respectives lesions, Puig és un dels futbolistes que Valverde més segueix per fer el salt al primer equip, i de fet n’ha destacat la qualitat públicament. En la parcel·la ofensiva, els noms del planter que cal seguir en aquesta gira són, principalment, Abel Ruiz i Carles Pérez. Ruiz, de 18 anys, fa servir la seva corpulència per explotar les qualitats tècniques a la punta d’atac, mentre que Pérez, de 20 anys, acostuma a jugar més ubicat a les posicions d’extrem.

Amb opcions de sortir

La gira, a banda de ser una bona oportunitat per als futbolistes del planter per mostrar-se als ulls de Valverde, també ha de servir als jugadors que estan a punt de sortir per mostrar les seves prestacions i intentar guanyar-se la confiança de l’entrenador o bé per millorar el seu cartell de cara a un possible nou equip. En aquesta llista hi ha els noms de futbolistes com els defenses centrals Marlon -cedit l’última temporada al Niça francès- i Yerry Mina -revaloritzat per la seva actuació al Mundial amb Colòmbia-; el lateral esquerre Lucas Digne; el lateral dret Aleix Vidal -tot i que quan ha jugat amb Valverde normalment ho ha fet en posicions més ofensives-; els migcampistes Rafinha -cedit a l’Inter de Milà la temporada passada a partir del mercat d’hivern-, Sergi Samper -cedit l’últim curs al Las Palmas-, André Gomes i Denis Suárez -tot i que aquest últim ja ha reiterat aquest mateix estiu que vol seguir al Barça-, i, per acabar, els davanters Paco Alcácer i Munir -cedit l’última temporada a l’Alabès-. El cas del porter Jasper Cillessen, és diferent, ja que el club està content amb el seu rendiment, però la falta de minuts i les bones sensacions que ha mostrat l’holandès quan ha jugat, han dut el jugador a plantejar-se la seva sortida per tenir més minuts. Alhora, és una oportunitat per al club per fer calaix.

Amb el ball d’entrades i de sortides durant el mercat de fitxatges i amb el debat de si s’aposta prou al primer equip per jugadors de La Masia, el Barça afronta una gira amb més beneficis promocionals i comercials que futbolístics, però que servirà als diferents jugadors i al mateix Valverde per començar a establir, ni que encara sigui tímidament, els primers fonaments d’un equip que es basarà, en gran part, en el bloc que va guanyar el doblet.