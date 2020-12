Compte amb retirar Busquets i Jordi Alba abans d'hora

Temps i energies en orris. Primera remuntada del Barça en divuit partits oficials. Primera pressió voraç contra un equip que, a més, té en la sortida de pilota un dels seus punts forts. Primer bon partit de Jordi Alba per l'esquerra i de Busquets a la seva posició, sol al pivot. Compte amb retirar-los abans d'hora. L'equip es va imposar a la Reial Societat, colíder de la Lliga, després de signar una de les millors actuacions del curs. Un triomf constructiu que retrata la dèria de Koeman per un dibuix contracultural que ha fet perdre temps i energies a una plantilla precària, sí, però amb arguments per fer-se forta des del mig del camp. A falta de diners per a fitxatges, el retorn al 4-3-3 pot ser un gran regal de Nadal.

Faltaria la poció màgica. Fantàstic homenatge de Griezmann al pentinat dels gals irreductibles de Goscinny i Uderzo. El francès, persistent als plans de Koeman, va domesticar la seva melena amb unes trenes com les d'Obèlix, l'amic d'Astèrix, o Ordrealfabètix, el peixater que venia gènere passat. Contra la Reial va jugar obert a la dreta, amb llibertat per moure's a l'espai i buscar contrapunt als moviments de Messi. Va participat activament en la millora col·lectiva, però va fallar tres ocasions que no hauria de fallar. ¿El druida Panoràmix tenia alguna poció per guarir la falta d'encert? Cansa haver de recordar el preu de Griezmann cada cop que un comprova que cinc gols en disset partits són massa pocs.

Canvis inútils. És evident que Koeman ha progressat en els últims dies pel que fa al sistema de joc, però continua sense aportar res de bo quan mou la banqueta. No hi ha partits en què el neerlandès hagi pres bones decisions en calent. No li ha funcionat omplir el camp de davanters quan ha tocat reaccionar a un marcador negatiu, però tampoc ha trobat la fórmula per conservar rendes favorables. Si el dia del Llevant va posar Umtiti per Griezmann, contra la Reial Societat va desfer les complicitats del mig del camp a canvi de mantenir Braithwaite, que obert a l'esquerra perd molts arguments. ¿On queden aquells temps en què, a falta de cames, els partits s'adormien des de la possessió?

No faltar a la tradició. La manca de control de la situació del Barça contra un equip ben dotat com la Reial va acabar oferint ocasions contra la porteria de Ter Stegen. Els bascos no van causar un gran vendaval després del descans, però van acabar trobant oportunitats per empatar el partit. Pedri en va frustrar una de clara jugant-se el tipus contra un Isak massa lent, mentre que el porter blaugrana va decidir que els tres punts es quedaven al Camp Nou amb una doble intervenció en un moment clau, fet que el converteix, amb Alba –gol i assistència–, en el principal responsable del triomf intersetmanal.