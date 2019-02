El Reial Madrid, rival del Barça a les semifinals de la Copa

La Copa del Rei ja coneix les seves semifinals, després del sorteig fet a Sevilla, al camp del Betis. El Barça, vigent campió, s'enfrontarà al Reial Madrid. El partit d'anada serà dimecres que ve a Barcelona i la tornada, a Madrid. Mateu Lahoz serà el col·legiat del partit d'anada. La segona semifinal serà entre el Betis i el València. El Barça aspira a guanyar la Copa per cinquena temporada consecutiva.

La setmana vinent es jugarà el partit d'anada, però per veure la tornada caldrà esperar fins al 27 de febrer. És a dir, just abans del partit de Lliga entre el Madrid i el Barça al Bernabéu, el 2 de març. El Barça, doncs, jugarà dos cops al Bernabéu en tot just cinc dies. El calendari d'aquest febrer del Barça, doncs, queda carregat de partits complicats, amb viatges a Lió, Bilbao, Sevilla i Madrid.

02/02 Barça-València

06/02 Barça-Madrid

10/02 Athletic Club - Barça

16/02 Barça-Valladolid

19/02 Lió-Barça

24/02 Sevilla-Barça

27/02 Madrid-Barça

02/03 Madrid-Barça

El camp del Betis, el Benito Villamarín, serà la seu de la final de la Copa del Rei el 25 de maig. La Federació havia rebut dues propostes per acollir la final: l'estadi del València i el del Betis, però va decidir apostar pel del Betis perquè el camp valencià "no reunia els requisits" que la Federació demanava. La final de la Copa de la Reina es disputarà a l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada l'11 de maig.