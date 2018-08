L'Open dels Estats Units, acusat de "sexisme" per sancionar una jugadora per canviar-se de samarreta

L'Open dels Estats Units de tenis ha sigut acusat de "sexisme" després de sancionar la jugadora francesa Alizé Cornet per canviar-se de samarreta a la pista. En unes jornades marcades per les altes temperatures, el partit de Cornet va ser aturat durant 10 minuts per permetre a les jugadores refugiar-se de la calor, una mesura similar a les pauses en els partits de futbol quan la temperatura és superior als 30 graus. En tornar a la pista, Cornet va adonar-se que s'havia posat la samarreta malament, amb la part de darrere al davant. I, en un gest ràpid en un racó de la pista, de tot just 15 segons, es va treure la samarreta per solucionar-ho. Però la francesa, que portava un sostenidor esportiu a sota, va ser advertida pel jutge de pista, amb una amenaça de sanció per trencar les normes dels tornejos del Grand Slam, que estableixen que les jugadores no poden canviar-se la roba a la pista, sinó que han de fer-ho en un vestidor. Els jugadors masculins, d'altra banda, poden canviar-se de samarreta a la pista, i en ocasions descansen entre joc i joc sense samarreta, com han fet aquests dies Roger Federer i Novak Djokovic. Judy Murray, la mare del jugador escocès Andy Murray, va ser de les primeres a mostrar a les xarxes la seva indignació.

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb — judy murray (@JudyMurray) 28 d’agost de 2018

Cornet va acabar perdent el partit, però, després de rebre el suport d'altres jugadores i molts aficionats, va evitar ser sancionada, ja que els organitzadors del torneig van emetre un comunicat afirmant que han modificat la normativa. "Lamentem el cas. Hem aclarit la política per evitar que això torni a passar. Afortunadament, només es va tractar d'una advertència sense sanció de punts o una multa". La Women's Tennis Association (WTA) també va emetre un comunicat afirmant: "La violació del reglament d'Alizé Cornet durant el partit de la primera ronda a l'Open dels EUA va ser injusta i no es va basar en una norma WTA, ja que la WTA no té cap regla contra un canvi de vestimenta a la pista. Aquesta violació de codi està sotmesa a les regles de Grand Slam i estem satisfets de veure que l'USTA ha canviat aquesta política. L'Alizé no va fer res malament".

Victòria de Nadal, derrota de Muguruza

En la jornada d'aquesta matinada, Rafa Nadal s'ha imposat al canadenc Vasek Pospisil en tres sets, per 6-3, 6-4 i 6-2. Garbiñe Muguruza, en canvi, ha perdut contra la txeca Karolina Muchova (6-3, 4-6 i 6-4).