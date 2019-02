Cristhian Stuani: “Soc on vull ser i espero continuar fent història”

“Estic molt feliç per poder continuar a Girona, les dues parts ho volíem. Desitjo continuar formant part d’aquesta família, m'hi sento molt estimat. Soc on vull ser i espero continuar fent història. Tinc un compromís molt gran”, ha valorat Cristhian Stuani, el màxim golejador blanc-i-vermell a Primera Divisió, lligat al Girona fins al 2022 després d’ampliar dos anys el seu vincle i augmentar la clàusula de rescissió fins a 20 milions d’euros. “Sempre penso que el millor encara ha d'arribar, i aquí em trobo molt còmode. He trobat un equip amb molta il·lusió i això fa que vulgui donar sempre el màxim per continuar creixent. El vestidor del Girona té molta fam, confio plenament en els meus companys”. Stuani va tenir ofertes per anar-se'n però ha decidit quedar-se a Montilivi gràcies a l’operació feta per l’entitat gironina, que li ha apujat el sou. “S’han estudiat ofertes i diferents interessos però mai m’he vist fora d'aquí. L’única realitat és que continuaré aquí i que el club ha fet un gran esforç per retenir-me. Desitjo complir aquest contracte a Primera Divisió”. L’uruguaià ha marcat 12 dels 23 gols del Girona aquesta temporada.

El Girona, que fa nou jornades que no guanya a la Lliga, viu moments complicats. “És un període de dificultat perquè portem una dinàmica negativa. Però estem intentant sortir-nos-en i els jugadors som els primers que volem guanyar. Hem d’estar units i estar tots al mateix costat. Ja sabíem que podia passar però és la primera vegada que som tan a prop del descens. El futbol ens està posant a prova i ara es veurà si tenim la capacitat de capgirar la situació. La Lliga és molt igualada i hem d’aprendre a conviure amb aquest escenari”, ha descrit, donant molt de valor a l’aspecte psicològic ara que els resultats no arriben. “L’aspecte mental et fa guanyar partits, això ho tinc molt clar. Tothom té moltes ganes de tornar a sumar de tres en tres, perquè això ens farà estar més tranquils. Ens hem de calmar, recordar les coses bones que hem fet i saber que encara no trepitgem cap línia vermella”.

Els gironins només tenen un punt de marge respecte al descens. “Som conscients del que ens hi juguem, i cada partit serà molt important. Les coses no surten com voldríem, però realment penso que tenim capacitat per obtenir més bons resultats”. Dissabte l’Osca visita Montilivi. “Qualsevol equip a Primera et pot guanyar, i molts cops els petits detalls marquen la diferència. Hem de millorar coses i continuar lluitant, perquè cada partit serà una final. L’Osca és un rival directe i serà clau, ens toca fer un pas endavant”, ha dit, sense voler assenyalar culpables. “Quan guanyem, guanyem tots; i quan perdem, també perdem tots. Eusebio va assumir la culpa però els que sortim al camp som nosaltres. Repeteixo: tenim eines per capgirar la situació tot i que sabem que no serà fàcil. L’única cosa que podem garantir és que ho intentarem i que no ens donarem per vençuts”.

Confiança absoluta

Per la seva banda, Quique Cárcel està encantat amb Stuani. “Molta gent no confiava que repetís les xifres del curs passat, i continua amb un nivell extraordinari. Sempre he tingut la sensació que es quedaria, perquè el mirava als ulls i el veia implicat”. El director esportiu del Girona es manté ferm en el discurs que sempre ha mantingut. “Acceptem les crítiques però si no hem fitxat més és perquè confio plenament en els jugadors que tenim. Gràcies a ells estem disfrutant de la Primera Divisió. Ens han demostrat el seu nivell, i ara no podem perdre la fe”. El límit salarial ha impedit fer més operacions durant la finestra de fitxatges. “Som un club amb un pressupost limitat, i si volem retenir jugadors no és fàcil portar-ne de nous. Ens agradaria tenir més diners però la realitat és la que és. Tenim molta sort de comptar amb aquesta plantilla, i ara que passem moments difícils hem d’estar al seu costat. Hem de recuperar la tranquil·litat i necessitem tornar a guanyar, encara que hem de recordar que mai hem caigut a la zona de descens”.

Cárcel també ha volgut destacar la feina d’Eusebio i el seu cos tècnic. “Reuneixen tot el que buscàvem a l’estiu, i intenten que l’equip jugui un bon futbol. Sabem que els resultats manen, però això no canvia la meva manera de veure les coses. N'estic molt content”, ha afegit, abans de parlar sobre la renovació de Ramalho, que acaba contracte el 30 de juny. "Estem parlant i m'agradaria que continués a Girona perquè és l'exemple dels valors que intento transmetre".