El Barça prescindeix d’André Cury, figura clau en el fitxatge de Neymar

La junta directiva del Barça va decidir ahir prescindir dels serveis del brasiler André Cury, l’home responsable de controlar el mercat brasiler aquests últims anys. Reunida de manera telemàtica ahir dijous, la Junta va aprovar la reestructuració del departament de scouting de l’àrea de futbol. Cury, que tenia contracte fins a l’any 2021, s’havia convertit en una de les figures més destacades en algunes operacions clau de la història recent del club, com el fitxatge de Neymar.

André Cury va començar a col·laborar amb el Barça en els anys de Joan Laporta, gràcies a la relació que tenia amb Pepe Costa. Cury treballava a Traffic, una agència de representants de jugadors que va aixecar molt d’enrenou en el seu moment al Brasil. Costa va facilitar el contacte de Cury inicialment per liderar l’obertura d’una escola del Barça al Brasil, però després Cury va participar en les operacions que van portar al Barça jugadors com Keirrison, Henrique o Douglas. Un cop Sandro Rosell va ser escollit president del Barça, Cury va convertir-se en una peça clau per fitxar Neymar. I us anys després va passar a ser empleat del club. Cury va marxar a temps de Traffic, empresa afectada per diferents casos de corrupció que van portar Hawilla a la presó. Els últims anys també havia participat en les operacions de jugadors com Douglas, Countinho o Paulinho, tot i que el seu contracte li permetia també ajudar en operacions d’altres clubs, tal com va fer en el fitxatge de Vinícius Junior pel Reial Madrid.