Dani Pedrosa marca el ritme als primers entrenaments de la temporada de Moto GP

Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, i Jorge Lorenzo, han estat els més ràpids en el dia inaugural dels entrenaments dels equips del Mundial de MotoGP al circuit de Sepang, Malàisia. Pedrosa ha aconseguit el millor temps en la jornada inaugural dels primers test de l'any, amb un registre d'1 minut, 59 segons i 427 mil·lèsimes en la penúltima de les 56 voltes que ha completat.

Marc Márquez, el vigent campió del món, ha acabat setè de la taula de temps, amb un crono de 2 minuts i 290 mil·lèsimes en la volta 50 de les 51 que ha realitzat. Com és habitual a Sepang, el matí ha començat sota una intensa pluja, el que ha fet que l'asfalt estigués mullat quan s'ha obert l'accés a la pista, a les 10:00 hores. Tant Márquez com Pedrosa i la resta de pilots han rodat en part amb pneumàtics de pluja, per a la sessió de primeres hores de la tarda dedicar-se al desenvolupament de les muntures que portaran a la temporada 2018.