Debut discret del nou Girona d'Eusebio (0-0)

Sense gols ni profunditat, el nou Girona d'Eusebio Sacristán ha debutat a la pretemporada empatant a zero contra el Bolton. El partit s'ha disputat a Anglaterra, on els de Montilivi estan fent l'estada de preparació. Era el primer partit del tècnic a la banqueta blanc-i-vermella, un enfrontament que no ha sigut gaire lluït en l'atac i on s'ha evidenciat que Eusebio encara necessita molt més temps perquè els jugadors s'adaptin al seu model futbolístic.

El president del Girona, Delfí Geli, i el secretari tècnic dels blanc-i-vermells, Quique Cárcel, no s'han volgut perdre l'estrena des de la graderia del County Ground de Leyland, on també hi havia el secretari tècnic del Manchester City, Txiki Begiristain. Des d'allà han vist com Eusebio ha mantingut l'esquema que ja utilitzava Pablo Machín, amb tres centrals i dos carrilers. Aquesta era una de les incògnites de l'estiu i el tècnic, almenys de moment, ha apostat per la línia continuista.

En els 90 minuts de joc s'ha evidenciat que el Girona encara necessita més preparació per estar a punt de cara a la temporada que començarà aviat. El rival, el Bolton, que comença la temporada abans, ha sigut superior en l'aspecte físic i és qui ha disposat de les millors ocasions. Els gironins han dominat la possessió, tot i que els ha faltat profunditat per poder inquietar la porteria del conjunt anglès.

Encara sense els mundialistes Mojica i Stuani, l'entrenador ha començat el partit amb un onze ple de novetats i amb només quatre jugadors titulars durant el curs anterior: Muniesa, Timor, Borja García i Pere Pons. Eusebio ha repartit minuts i ha fet entrar un equip nou a la segona part. Però el més destacat han sigut les lesions, a priori lleus, de Coris i Pedro Porro, que han forçat Eusebio a substituir-los abans d'hora.

El Bolton hauria pogut avançar-se a la primera part des dels onze metres, quan Bernardo ha fet caure a l'àrea Donaldson a l'àrea. El mateix Donaldson ha sigut l'encarregat de xutar el penal, però el porter Marc Vito l'ha pogut aturar. Sense gaires més aproximacions a la primera part, els segons 45 minuts han sigut més aviat austers a pel que fa al joc ofensiu, tot i que el partit s'ha animat al tram final. El Girona hauria pogut marcar si el porter Alnwick no hagués salvat un mà a mà amb Portu. I poc després ho hauria pogut fer el Bolton, però el xut de Le Fondre s'ha estavellat al pal.