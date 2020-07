Dembélé podria estar recuperat per a la Lliga de Campions

Ousmane Dembélé podria arribar al partit contra el Nàpols. El francès ha estat la gran novetat en la tornada als entrenaments del Barça, que ja prepara els vuitens de finals de la Lliga de Campions del 8 d’agost.

Els blaugranes han retornat aquest dimarts a l’activitat després de sis dies lliures per afrontar la recta final de temporada. Clément Lenglet i Antoine Griezmann han realitzat treball específic juntament amb Dembélé, mentre que la gran absència ha estat la d’Arthur Melo, que s’ha declarat en rebeldia i no s’ha presentat a la sessió.

Dembélé es va lesionar de gravetat a principis de febrer. L’extrem havia patit una lesió al bíceps femoral de la cama dreta el 27 de novembre davant el Borussia Dortmund (3-1), que el tindria de baixa durant deu setmanes. Però quan tot just es preparava per al seu retorn, durant un entrenament se li va produir un trencament complet del tendó que li feia dir adeu a la temporada. El club va decidir donar-li la baixa federativa i fitxar com a substitut Martin Braithwaite, que no podrà disputar la Lliga de Campions.

Set mesos després, el davanter pot ser l’as a la màniga de Quique Setién. El tècnic càntabre encara no ha pogut veure en acció el jugador de 23 anys, que aquesta temporada només ha pogut disputar nou partits a les ordres d’Ernesto Valverde, en què va anotar un gol en la victòria davant el Sevilla (4-0).

Ousmane Dembélé podria convertir-se en la gran basa per lluitar per la màxima competició europea. Al trident format per Leo Messi, Luis Suárez i Antoine Griezmann se’ls hi pot unir el francès com a revulsiu per a qualsevol de les bandes, a més del jove Ansu Fati. Un reforç inesperat però que arriba en un moment en què el Barça s’ho juga tot a una sola carta.