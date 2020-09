Dembélé posa a prova la paciència de Koeman

Ja fa temps que els jugadors del Barça no han d’aguantar la pressió de les càmeres als entrenaments: la majoria de les sessions són a porta tancada. Tampoc han de suportar qüestionaris en rodes de premsa presencials o telemàtiques (tret dels dies de Champions). Últimament, el covid-19 també els ha exonerat d’haver de passar per les zones mixtes i d’exposar-se als xiulets i les crítiques d’aficionats disconformes a l’estadi. Bunqueritzats, els futbolistes culers es protegeixen del que dirà la gent i fan i desfan amb la paella pel mànec. I tenen una xarxa de seguretat (i silenci) per a aquells dies en què potser surten del carril. Tanmateix, encara hi ha escletxes per on queden al descobert, com quan els horaris dels entrenaments es fan públics i després hi ha algun membre de la plantilla que no els respecta del tot. Va ser el cas d’Ousmane Dembélé, a qui les càmeres de televisió van captar arribant un quart d’hora tard a la sessió de dilluns. Despistat per naturalesa, el francès va arribar a la ciutat esportiva a les 10.16 h, malgrat que l’entrenador havia citat l’equip a les 10. La multa no es va estendre per 14 minuts.

Acaba de començar la seva quarta temporada al Barça, la primera a les ordres de Ronald Koeman, i no sembla que Dembélé hagi corregit del tot els seus actes d’indisciplina. És cert que a la llista hi ha anècdotes més greus que un simple retard de 16 minuts -ocultar molèsties, adormir-se i no anar a entrenar-se, no respectar les pautes de recuperació d’una lesió, etc.-, però també ho és que Koeman no és l’entrenador amb més mà esquerra del món. En tota la seva carrera, el neerlandès no ha tingut gaire paciència amb aquells jugadors que considerava que no es prenien seriosament la feina. A l’Everton, per exemple, va xocar amb Gerard Deulofeu per aquest motiu. Al València, a més d’apartar Albelda, Cañizares i Angulo, va reprendre certes actituds extraesportives de Caneira i Zigic. I al Barça, en la seva etapa de jugador, va ser molt crític amb Romário quan el brasiler no es presentava als entrenaments en la data requerida per Johan Cruyff.

Per darrere d’Ansu i de Trincão

Ara Dembélé posarà a prova la tolerància de Koeman. L’extrem normand no ha sortit al mercat de fitxatges, tot i que en les últimes hores ha transcendit una oferta del Manchester United a canvi de 50 milions que el Barça, de moment, nega. El Mosquit ha començat la temporada amb esperit dièsel i clarament per darrere d’Ansu Fati i de Trincão en els plans dels tècnics. El pas dels partits dirà si, per fi, aconsegueix tornar a ser el que era abans de les lesions.