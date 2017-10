Duel d'alt voltatge al capdavant de la classificació de l'OK Lliga femenina entre Gijón i Manlleu

Hostelcur Gijón i CP Manlleu protagonitzen dissabte (19.15 hores) el duel més atractiu de la tercera jornada de l'OK Lliga femenina. Asturianes i catalanes empaten al capdavant de la classificació, juntament amb el Voltregà, amb dues victòries en les dues primeres jornades.

El conjunt osonenc, que ve de golejar el Vila-sana (6-2), intentarà donar la sorpresa a la pista de les favorites per revalidar el títol de lliga. El Gijón, però, amb María Díez en estat de gràcia (5 gols en dos partits), no els posarà les coses fàcils. Les asturianes han començat amb força aquesta temporada amb dues àmplies victòries contra Cerdanyola (7-2) i Reus (1-5).

L'altre equip que compta els partits per victòries, el Voltregà, afronta dissabte (18.00 hores) una complicada visita a la pista de l'Alcorcón, que es manté invicte amb una victòria a casa i un empat a domicili i és el quart classificat d'aquesta lliga. El conjunt dirigit per Beto Borregán ja va deixar escapar dos punts l'any passat a Alcorcón (1-1).

Palau de Plegamans i Citylift Girona encetaran la jornada divendres (21.30 hores) en un partit crucial per a les locals, que no volen distanciar-se més de les primeres places. Les vallesanes han començat la temporada amb un balanç d'una victòria i una derrota en la primera jornada a casa davant del Manlleu. Les gironines, per la seva banda, són desenes amb un punt, després de l'empat en l'últim partit contra l'Alcorcón.

El dissabte el Terrassa visitarà la pista del recentment ascendit Vila-sana, el Bigues i Riells viatja cap a Madrid per enfrontar-se a Las Rozas i el Vilanova rep el Liceo en un partit en què les del Garraf intentaran refer-se de la derrota a la pista del Voltregà.

L'únic partit de la tercera jornada que es jugarà diumenge serà l'enfrontament entre dos equips que encara no han sumat cap punt, el Cerdanyola i el Reus. Diumenge, també, es disputaran dos enfrontaments avançats de la cinquena jornada (Palau de Plegamans-Liceo i Alcorcón-Bigues i Riells) i un de la dotzena (Las Rozas-Voltregà).

El Barça Lassa rep l'Arenys de Muny

Pel que fa a l'OK Lliga masculina, Barça, Liceo i Girona juguen aquest cap de setmana els seus compromisos de la quarta jornada amb l'objectiu de guanyar i seguir sent els únics equips invictes de la competició.

El Barça Lassa, líder per la diferència de gols, rep al Palau Blaugrana (dissabte, 18.00) l'Arenys de Munt, nou a la categoria i últim classificat amb tres derrotes, juntament amb l'Asturhockey. El tècnic blaugrana, Edu Castro, no podrà comptar amb la presència de Pablo Álvarez, que és baixa d'última hora per una contusió al peu dret.

El Girona visitarà dissabte (20.30 hores) la pista d'un Caldes que està fent un bon inici de Lliga amb sis punts de nou, on intentarà seguir les petjades dels grans, Barça i Liceo. Precisament els gallecs tancaran la jornada diumenge (12.30 hores) a Riazor contra del Vendrell, onzè classificat amb tres punts.

El Lloret i el Noia encetaran la quarta jornada dissabte (16.00 h, Esport 3) en un partit en què els de l'Alt Penedès volen seguir mostrant el bon estat de forma de les tres primeres jornades. El conjunt de Pere Varias només ha perdut un partit: en la primera jornada, en caure per la mínima contra el Liceo (2-3).

En la resta de partits de la quarta jornada, tots jugats dissabte, el Vic rep el Lleida, l'Asturhockey buscarà els primers punts a la pista de l'Alcoi, l'Igualada s'enfronta amb el Voltregà i el Reus amb el Palafrugell.