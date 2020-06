L’Elx deixa Pep Lluís Martí a la corda fluixa (1-0)

El crèdit de Pep Lluís Martí s’acaba. El Girona, que ja ha tingut tres entrenadors aquesta temporada, està immers en una espiral tan negativa que ningú posa la mà al foc per la continuïtat del tècnic mallorquí. La derrota a Elx (1-0), fonamentada en els pobres estímuls positius que transmet l'equip, el deixa a la corda fluixa. Caldrà veure la resposta del club que, després de l’immobilisme que va tenir amb Eusebio la temporada passada, ha perdut la paciència.

Martí només va introduir dos canvis en l’alineació i va sacsejar del tot el doble pivot amb l’entrada de Rivera i Granell. Va servir de poc perquè els blanc-i-vermells continuen sense anar a buscar els partits d'entrada. Només s'hi posen per necessitat. I per molt que l’equip hagi trobat la tecla al darrere, cal tenir molta més producció ofensiva. Com a mínim tenir la intenció. Perquè, ara mateix, ni ho fa veure. Els primers minuts van ser un miratge, culminats amb una rematada de Stuani escopida per Badia. A partir d’aquí, la foscor absoluta.

L’habilitat de Saiz tampoc va servir per trencar la monotonia. A falta de joc col·lectiu, les individualitats també han desaparegut. Ni rastre de la brillantor i l’alegria d’un temps que sembla llunyà. Cap indici d’esperança. Cap senyal que faci creure que aquest equip encara té l’orgull que un dia el va portar a fer gestes que semblaven irreals.

Ja havia avisat Josan abans del descans, però a l’inici del segon temps va ser Escriche qui, aprofitant un ràpid contracop i un embolic descomunal en la transició defensiva –Mojica fa dies que juga amb foc–, va avançar un Elx que supera el Girona en la classificació. De fet, els gironins hauran d’estar pendents dels resultats del Mirandés i del Rayo Vallecano per saber si acaben la jornada fora dels llocs de play-off. Un autèntic malson per a una plantilla dissenyada per tornar a Primera Divisió.

Com sol passar quan vas perdent, de cop i volta a l’equip li van entrar presses i va començar a atacar tot el que no havia atacat des de la represa de la Lliga, en què ha sigut incapaç de marcar ni un sol gol en 270 minuts. Badia va salvar l’empat amb xut d’Aday. Martí, que si dimecres contra el Numància encara hi és es jugarà el càrrec, va fer entrar Valery i Soriano. Va acabar esgotant els canvis amb Jairo, Gumbau i Zeballos. Ho va intentar tot, sobretot Gumbau amb un xut al travesser, però no hi va haver manera. Potser si ho haguessin intentat abans...