Espanya haurà de reconèixer el Comitè Olímpic Kosovar

La candidatura catalana per organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, entre els Pirineus i Barcelona, segueix treballant en el projecte, que aviat inaugurarà la seva seu, pendent de les converses entre el Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Comitè Espanyol. “Estem tranquils, hi haurà acord”, diuen des de la candidatura després de veure com el COI estirava les orelles a Espanya, en recomanar a les diferents federacions internacionals no atorgar a Espanya l’organització d’esdeveniments esportius fins que no resolgui la participació de ple dret de Kosovo. L’estat espanyol és un dels pocs estats europeus que no reconeixen Kosovo i, per tant, tampoc reconeix el seu dret a participar en competicions internacionals.

La reacció del COI va arribar després del Mundial de karate disputat a Madrid, quan els organitzadors no van permetre als kosovars competir sota la seva bandera. En el seu lloc, van haver de competir amb la bandera de la Federació Internacional de Karate (WKF), com figurava als marcadors. Sí que van poder, en canvi, lluir els seus uniformes amb les sigles KKF, que identifiquen la federació kosovar. Kosovo, territori de majoria albanesa dins de Sèrbia, va independitzar-se de manera unilateral el 2008 després d’una guerra i anys de violència, i va aconseguir el reconeixement de la major part de la comunitat internacional. Espanya, però, no va fer-ho, en considerar que no es poden reconèixer estats que neixen d’una declaració unilateral. Actualment, Sèrbia i Kosovo mantenen obertes converses per avançar en el reconeixement, que podria passar per un intercanvi de territoris, per permetre a les zones kosovars de majoria sèrbia passar a formar part de Sèrbia.

Joan Antoni Samaranch, vicepresident del COI, va parlar ahir sobre aquest fet, i va deixar clar que “en la carta olímpica hi ha la defensa dels atletes”. “Prou que han patit a Kosovo amb una guerra, perquè ara els polítics no deixin competir els seus esportistes. Des de l’àmbit polític es pot reconèixer o no un país, però cal trobar solucions per poder protegir els esportistes. És un tema que s’ha de parlar amb Espanya”, afegia. La presidenta del Consell Superior d’Esports, María José Rienda, va dir, per la seva banda: “Sabem que el problema existeix, però el govern està treballant amb Exteriors i hem anat resolent els problemes pas a pas”. El cas, de fet, ja es tracta a la Moncloa, on s’apostarà per una via que reconegui el Comitè Olímpic Kosovar a nivell esportiu, sense que el govern de Madrid hagi de reconèixer l’estat. Un camí, però, complicat. Segons el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, “cal trobar un punt d’acord a mig camí que permeti a tots els esportistes kosovars competir sense tocar la idea, el pensament o la decisió que ha pres el govern espanyol” .

El COI ha rebut queixes tant dels kosovars com d’altres comitès olímpics, fet que ha provocat aquesta declaració que obliga el Comitè Olímpic Espanyol a repensar la seva estratègia si vol portar uns Jocs Olímpics en els pròxims anys al seu territori.