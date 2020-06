Getafe, un nou capítol en la lluita per la permanència de l'Espanyol

L’Espanyol visita el Getafe al Coliseu Alfonso Pérez (19.30 h, Movistar+ La Liga) en la jornada 29 de la Lliga Santander. Després d’aconseguir una victòria balsàmica contra l’Alabès (2-0), la primera de la temporada a casa, els periquitos busquen continuar la bona ratxa amb un nou triomf que els permeti acostar-se a la permanència.

Els blanc-i-blaus van viure dissabte el primer partit plàcid de la temporada. Una victòria còmoda, marcada per l'expulsió del porter rival Pacheco, i que suposava trencar amb el mal auguri de Cornellà-El Prat, on només s'havien sumat cinc empats. Els gols de Bernardo i Wu Lei van donar la primera alegria a casa. Però, amb només cinc victòries, l'Espanyol és a la cua de la classificació.

El conjunt d’Abelardo Fernández afronta la primera de les deu finals que li queden per aconseguir l’objectiu de la salvació. Ho farà, en aquest cas, davant d’un dels rivals més durs de la competició: el Getafe de Pepe Bordalás. Cinquens a la classificació amb 46 punts, els madrilenys sumen la segona temporada en posicions europees i s’han convertit en un dels equips més difícils de batre. Tot i així, venen d’ensopegar a Granada (2-1) i de certificar la tercera derrota en les cinc últimes jornades.

A l’Espanyol la principal novetat és Diego López, que tornarà a la porteria després de perdre’s l'últim partit per sanció. El Pitu podria repetir la mateixa defensa: Javi López, Bernardo, Cabrera i Dídac, tot i que els centrals tenen quatre grogues i Naldo podria ser l’alternativa de l’asturià. Al mig del camp, David López, Marc Roca i Embarba tenen la posició assegurada, mentre que la quarta plaça se la disputaran Darder i Melendo. La davantera comptarà amb el retorn de Raúl de Tomás, que ja va jugar els seus primers minuts a la segona meitat. Wu Lei, que ve de marcar, apunta a ser el seu soci a la punta d’atac.

El Getafe, per la seva banda, recupera efectius importants de cara a un partit clau també per les seves aspiracions europees. David Soria tornarà a ocupar la porteria després d’una actuació desafortunada davant el Granada –dos errors greus seus van propiciar la desfeta del seu equip–. Etxeita va veure la cinquena groga i es perdrà el partit per sanció, de manera que l’uruguaià Cabaco és el principal candidat a substituir-lo. Damián Suárez, Djené i Oliveira completarien la defensa. Bordalás apostarà novament per doblar els laterals amb la presència de Nyom i Cucurella als interiors. A més, recupera dues peces clau al mig del camp: Maksimovic i Arambarri. A la davantera, Jorge Molina o Ángel acompanyaran Jaime Mata.

L’Espanyol és cuer, empatat a 23 punts amb el Leganés. El Celta és ara mateix l’equip que marca la salvació, amb 26 punts. Una victòria a Getafe suposaria fer un pas de gegant en la lluita per la permanència dels periquitos.