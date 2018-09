Rubi: "Ara creiem que podem guanyar cada partit, sigui contra qui sigui"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', ha admès que després de derrotar el València a la segona jornada "el canvi més gran" és que ara els seus jugadors creuen que poden "guanyar qualsevol i jugar bé a futbol".

Però el tècnic, que és conscient del bon moment del seu grup després de guanyar l'equip xe, ha alertat del perill de l'Alabès: "Té velocitat per les bandes i davanters ràpids, juga bé al contraatac i ataca bé els espais. És un conjunt intens i no podem relaxar-nos".

La recepta contra el València i que tan bé li va funcionar a l'Espanyol, apostar per un onze molt ofensiu, podria també aplicar-se a Mendizorrotza. "Si veig que el bloc necessita un canvi de plantejament ho faig. Podem fer algun retoc o donar-li continuïtat; faig el que penso que és més convenient per a l'equip", ha explicat el preparador blanc-i-blau. Rubi també ha destacat la feina d'Abelardo Fernández al capdavant de l'Alabès. "Ja va fer una bona feina l'any passat i ha demostrat que se sap adaptar al que creu convenient en cada compromís", ha dit.

Rubi, d'altra banda, ha revelat el canvi de rutina d'entrenament que fa coincidir amb el del partit: "Com que juguem a les 16.15 h cal dinar quatre hores abans, i fer-ho només el dia del xoc pot ser un contratemps. Els jugadors han d'acostumar-se".

Sobre el mercat de fitxatges, tancat aquest divendres, Rubi ha dit: "No em queixo; ho enfoco pensant que tenim cinc cares noves i hem renovat David López. M'hauria agradat alguna altra peça en alguna posició, però no ha pogut ser. De totes maneres, això no és cap excusa per no ser ambiciosos cada diumenge", ha indicat.

Rubi ha confessat que era conscient de les limitacions econòmiques de l'entitat a l'hora de realitzar fitxatges aquest estiu: "M'ho esperava. Em van explicar que seria un any complicat pel que fa a fitxatges i que havíem de rebaixar la massa salarial".