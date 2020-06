L’Espanyol també acomiada Jordi Ferrón del femení

L’Espanyol va anunciar la destitució de Jordi Ferrón com a entrenador del primer equip femení amb l’objectiu de reconduir la situació de cara a la pròxima temporada. L’equip era cuer amb tot just cinc punts en 17 jornades quan va finalitzar la temporada. La decisió de la Federació de decretar que no hi ha descensos va salvar un equip destinat a caure a Segona Divisió. Ferrón va arribar amb la temporada començada per ocupar el lloc de Salvador Jaspe, que havia aconseguir tres empats en 11 partits.

En una setmana, doncs, l’Espanyol ha canviat el tècnic del primer equip masculí i femení. Pel masculí, cuer i amb poques opcions d’evitar el primer descens des de l’any 1993, ja han passat quatre entrenadors aquesta temporada: David Gallego, Pablo Machín, Abelardo Fernández i, finalment, Rufete, el director de l’àrea de futbol. Fa poques setmanes l’Espanyol també va acomiadar el director esportiu Òscar Perarnau i va apostar per Domingo Catoira i Hugo Blanco per reforçar l’estructura de la direcció esportiva. A més, ha arribat Luis Vicente Mateo com a nou director del futbol base.