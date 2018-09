L'Espanyol confia en seguir creixent al camp del València

Després de derrotar el Betis a la primera jornada, l'Espanyol afronta un test de nivell a la segona jornada de la Lliga Iberdrola, en visitar el València aquest diumenge (Ciutat Esportiva de Paterna, 12h), un adversari que hauria d'estar a la part alta de la classificació pel potencial de la seva plantilla. El gol de Paloma en els darrers minuts del primer partit han reforçat el projecte abans de la segona jornada.

"Afrontem el partit amb molt de respecte i amb els peus a terra. No vull que la victòria ens faci creure que som un equip diferent, hem d'anar a poc a poc i treballar al màxim. El València té una gran plantilla amb jugadores que són internacionals i encara que vam veure que pot ser una mica irregular, si té el dia, és capaç de marcar-te quatre o cinc gols", ha explicat a la web de l'Espanyol el tècnic Joan Bacardit.

L'Espanyol arriba a aquest partit amb confiança després de la victòria inicial davant el Betis. "És bo començar amb victòria; està clar. Hem començat igual que la temporada passada, però no volem que sigui igual perquè l'any passat les coses no van sortir tan bé com volíem. El nostre objectiu és millorar els resultats", ha declarat. En aquest sentit, el preparador blanc-i-blau ha reconegut que tots els equips comencen "amb les màximes il·lusions i això provoca que hi hagi més igualtat. De tota manera, per a nosaltres és molt positiu començar guanyant i, sobretot, jugar bé com ho vam fer" ha afegit Bacardit.