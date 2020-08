L'Espanyol anuncia un positiu per covid-19 en el retorn a la feina

Les proves PCR a les quals es van sotmetre dilluns els futbolistes de l'Espanyol han determinat l'existència d'un positiu asimptomàtic per coronavirus. El club no ha concretat si és un jugador, un tècnic o un col·laborador vinculat a l'equip. Segons el comunicat de l'Espanyol, l'únic cas positiu és asimptomàtic. A més, aquest ja hauria estat aïllat al seu domicili, seguint el protocol marcat per LaLiga. Segons alguns mitjans, el positiu seria un futbolista.

El club, a més de realitzar les proves físiques i mèdiques per iniciar la preparació de pretemporada, va sotmetre tots els components de la plantilla blanc-i-blava, jugadors i cos tècnic, a un test PCR i proves serològiques per determinar si estaven infectats per la malaltia.

El positiu per coronavirus obligarà que tots els components de l'equip se sotmetin aquest dijous a noves proves PCR. Fins que no s'obtinguin els resultats d'aquest segon test, els entrenaments s'han de fer de forma individualitzada. L'Espanyol va ser un dels clubs més afectats pel covid-19, amb més de 10 casos entre jugadors i treballadors, el març i abril.

Altres clubs també tenen positius

A més de l'Espanyol, altres clubs de la Lliga han comunicat positius per coronavirus en les últimes hores. En les proves mèdiques prèvies a la tornada als entrenaments, tant el València CF (dos casos) com la Societat Esportiva Osca (dos casos) i el Real Betis (un cas) han confirmat positius d'algun integrant de la seva plantilla o staff tècnic. Tots els clubs han confirmat que els afectats es troben en bon estat de salut, aïllats i seguint els protocols de seguretat.