L'Espanyol femení suma un empat frustrant a casa contra el Màlaga (1-1)

L'Espanyol femení no aconsegueix escapar-se de la part baixa de la classificació, després de l'empat contra el Màlaga a casa (1-1). En el debut de Salvador Jaspe com a tècnic, després de la dimissió de Joan Bacardit, l'equip andalús, un dels dos que ocupa zona de descens, s'ha endut un punt gràcies a un gol a l'inici de la segona part de la migcampista del Congo Ode Fulutudilu.

El nou entrenador ha apostat per un 4-4-2, fet que ha permès a l'Espanyol defensar amb encert tot i el talent de Fulutudilu. En atac, l'Espanyol no ha acabat de rutllar, tot i que al final de la primera part una errada defensiva rival ha permès a Eli marcar el primer gol. Però després de l'empat visitant, l'Espanyol no ha aconseguit obrir la defensa andalusa, quedant amb 18 punts, dos més que el Màlaga. Els darrers 7 classificats de fet, es troben separats per tot just dos punts.