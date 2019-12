L’Espanyol, obligat a ser pacient amb Raúl de Tomás

Les urgències que viu l’Espanyol a la Lliga obliguen els despatxos de l’RCDE Stadium a moure’s amb agilitat en un mercat on hauran d’encertar de ple en cada moviment que executin. Una de les operacions més transcendentals és la del davanter golejador. Tal com va anticipar Pericosonline la setmana passada, Raúl de Tomás és l’opció preferida per l’àrea esportiva de l’Espanyol, però el club blanc-i-blau sap que haurà de ser pacient si vol el madrileny. Segons ha pogut saber l’ARA de fonts pròximes al jugador, De Tomás de moment “no té constància de l’interès formal” de l’Espanyol més enllà dels rumors dels mitjans de comunicació. “Encara no sabem si el Benfica el deixarà sortir. Ell està bé allà, és un gran club, encara que és cert que no està jugant tot el que voldria”, afegeixen des del seu entorn.

De Tomás, autor de 38 gols en 66 partits les últimes dues temporades al Rayo Vallecano, no està tenint el protagonisme esperat al Benfica, on només ha participat en el 42% dels minuts. Va començar sent titular les primeres sis jornades, però altres davanters com ara Vinícius o Seferovic li han pres el lloc. Aquest desembre, a més, s’ha quedat fora de la convocatòria en quatre dels sis partits oficials. El davanter, assessorat pels seus agents, no es pronunciarà sobre el seu futur en aquest mercat hivernal. No està satisfet amb el seu rol actual i no descarta buscar una cessió a Espanya que li permeti recuperar la confiança. L’Espanyol és un dels clubs més ben situats per aconseguir els seus serveis, si bé no és l’únic. El Benfica encara no ha rebut cap proposta formal per ell i es mostra reticent a deixar-lo sortir. “Compto amb ell des del principi, quan hi vam veure un jugador amb talent. El convido a no rendir-se per triomfar en un club tan gran com és el Benfica. Entrena com una bèstia, amb unes ganes enormes. Seguim apostant i confiem en ell”, va recomanar-li el seu tècnic, Bruno Lage, que fins ara s’ha mostrat contrari a desprendre-se'n.

L’Espanyol, malgrat la dificultat de l’operació, no perd la fe i confia que les bones relacions entre clubs ajudin a desbloquejar l’operació. Té un mes per aconseguir un jugador que segueix des de fa anys. Econòmicament, la cessió per mig curs podria ser una opció assequible (cobra dos milions d’euros), de la qual també en podria sortir beneficiat el Benfica. A Portugal entenen que encara no ha justificat que sigui el segon fitxatge més car de la història del club (20 milions), i un préstec podria ajudar-lo a recuperar la confiança i, per tant, a revaloritzar-se.