Atenes, Belgrad i Kaunas, possibles seus de la fase final de l'Eurolliga de bàsquet

El bàsquet professional masculí busca fórmules per acabar la temporada, tant a la Lliga espanyola com a l'Eurolliga. Just aquest dijous, l'entrenador del Barça de bàsquet Svetislav Pesic ha afirmant: “Espero que el que hem fet fins ara ho puguem acabar. Estem il·lusionats per poder acabar la temporada”.

A Europa, l'Eurolliga està buscant seus per acabar la temporada, tant les sis jornades de la fase regular que van quedar per jugar, com una final a vuit. Atenes, Belgrad i Kaunas (Lituània) són les tres finalistes ara mateix. Segons la web grega Novasports, l'Eurolliga es va dirigir la setmana passada als responsables dels pavellons OAKA i de la Pau i de l'Amistat, seus de Panathinaikos i Olympiacos, per veure la disponibilitat de les instal·lacions entre el 4 i el 26 de juliol.

També s'hauria contactat amb les pistes dels equips de Maroussi i Peristeri perquè poguessin servir de lloc d'entrenament per als equips.

Pel que sembla, segons s'indica, també s'han fet gestions amb Belgrad, que compta amb la vella pista de Pionir i el modern Belgrad Arena, i amb Kaunas, que comptaria amb les pistes del Zalgiris i del Vílnius. L'Eurolliga intenta esgotar totes les opcions possibles per acabar el campionat i es va autoimposar el termini del 24 de maig per prendre una decisió definitiva.

La Lliga espanyola, pendent

El decret del govern d'Espanya sobre el desconfinament dels pròxims dies permetria als equips entrenar a partir de la setmana vinent, després de fer passar als jugadors un test de covid-19. Motiu pel qual guanya pes poder portar a terme la proposta de la Lliga Endesa de fer un play-off final de 16 equips, dividits en dos grups de 8, a una seu única al juny. Abans, els equips haurien de poder entrenar per recuperar la forma.

Si inicialment es va parlar de les Illes Canàries o Andorra com a possible seu d'aquesta fase final, en la qual participarien tant el Barça com la Penya, però no el Bàsquet Manresa, la ciutat de València també estudia ser la possible seu. "València no s'ha postulat a res perquè l'ACB no ha informat dels requeriments necessaris per veure si podem o no podem. Quan estigui, els estudiarem. Disposem d'unes instal·lacions que conviden tothom a pensar que podria ser un lloc adequat", ha dit José Ponts, director d'operacions del club. També Menorca, a través del Menorca Bàsquet, s'ha posicionat per poder seu la seu d'aquesta fase final.