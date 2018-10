Eusebio Sacristán: “Guanyar és un motiu d’alegria”

“Estic content per haver tornat a guanyar a Montilivi. Les sensacions tenen molt a veure amb la situació dels clubs: aquí, l’any passat, tot era una festa perquè era la primera vegada. Ara no es viu com una novetat, però és igual d’important i hem de ser conscients que puntar costa molt. Cada vegada que ho aconseguim, hem de gaudir del moment”, ha dit Eusebio, satisfet amb la victòria del Girona contra el Rayo Vallecano (2-1). “No sé si han estat els millors minuts de la temporada, però sí que hem tingut la continuïtat que buscàvem. Tenim arguments, amb pilota i sense pilota, i la feina feta ha servit per situar-nos dos gols amunt”. El val·lisoletà ha reconegut haver patit en els últims minuts. “La feina a la segona part també ha estat bona, i és lògic que ells empenyin, sobretot amb el 2-1. Hem intentat evitar riscos i ser menys valents perquè teníem la por que l’empat acabés arribant. Ho hem tingut tot en contra però ho hem superat utilitzant jugadors que no havien tingut molts minuts. Els necessitarem a tots, també a l’afició, el suport de la qual ha estat clau per mantenir el triomf”.

Les lesions d’Aday, Juanpe i Portu han tacat el triomf. “Guanyar és un motiu d’alegria, més enllà de les circumstàncies. Analitzarem cada cas i valorarem l’estat individual de cadascú. Ara tothom podrà tenir una oportunitat, ens hem de fer forts amb els recursos que tenim. Ho hem de tirar endavant entre tots”. Aday, amb un cop al genoll; Juanpe, amb una sobrecàrrega al maluc, i Portu, amb un trencament muscular, s’uneixen a Granell –que espera jugar el pròxim cap de setmana- i Stuani, que en té per una mica més. “Aquestes són les circumstàncies que ens està tocant viure, tothom s’ha de sentir preparat per jugar. Això és una prova per a nosaltres i comprovarem si la plantilla que hem dissenyat és prou forta”, ha respost Eusebio, que no ha obert la porta a possibles incorporacions tot i que tampoc les descarta. “És una mica aviat per parlar de si fitxarem o no, la direcció esportiva sempre està treballant per intentar millorar el que tenim. Prendrem la decisió quan sigui el moment, si arriba”.

El tècnic del Girona ha assegurat “estar feliç” pel retrobament de Portu amb el gol. “No em preocupava que Portu no marquès, perquè la seva feina és molt bona. És un jugador que persevera i és generós. Si tenia ansietat, li desapareixerà”. El murcià, autor d'un doblet, ha marcat el primer de penal. “Hem decidit que ell fos l’encarregat, enteníem que té la maduresa i la personalitat necessària per assumir la responsabilitat. El seu gol ens ha beneficiat a tots i, per fi, ha trencat la dinàmica”. Per primera vegada, Portu i Stuani deixaran orfes l’atac del Girona. “Veig treballar els jugadors cada dia, i estic molt segur. Tots tenen molt nivell i, si alguns no han participat, és perquè Stuani i Portu han demostrat un rendiment altíssim. Estic segur que ara, sense ells, ensenyaran de què són capaços”, ha finalitzat.