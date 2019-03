Eusebio Sacristán: “Volem mantenir la humilitat i tocar de peus a terra”

L'aturada de seleccions ha condicionat la convocatòria d'Eusebio Sacristán per al Girona-Athletic, perquè Pedro Porro i Lozano no han entrat a la llista de dinou homes. "Hem hagut de valorar com estaven els jugadors que han anat a les seves seleccions i els que s'han quedat aquí. Porro ha tingut un desgast fort, com Lozano, que ha arribat avui; i comptarem amb els que estiguin millor", ha confirmat Eusebio, que malgrat tot no posa cap excusa en l'intent de tallar la mala dinàmica a Montilivi, on els gironins fa cinc mesos que no guanyen. "Treballem sempre amb la mentalitat de guanyar, independentment del lloc on juguem. Els números diuen que puntuem molt més quan actuem com a visitants, però la nostra mentalitat no pot canviar ni veure's afectada. Hem de confiar en nosaltres mateixos i fer les coses bé. Contra l'Athletic és una nova oportunitat; però ens hem de treure del cap tot el que suposa guanyar o no guanyar".

El tècnic del Girona no creu que se'n ressentin psicològicament. "Les ratxes positives tant de bo que continuïn, però no em paro a pensar què diuen les estadístiques ni si ens perjudicarà. Hi ha tants matisos... No em fixo en aquestes coses. No hi crec gens, en els números". Sumats 10 dels últims 15 punts en joc, la permanència cada cop és més a prop. "Sabem quin objectiu volem i que volem sumar punts, és igual on sigui. Esclar que ens agradaria fer-ho a Montilivi, perquè treballem per repartir alegries a l'afició. Però la salvació és innegociable". Si els blanc-i-vermells han aconseguit tranquil·litat les últimes setmanes, l'Athletic també ha destacat per la seva millora. "Han aprofitat la inèrcia per escalar llocs en la classificació, és una lliçó per a tots. Moltes vegades el futbol és cosa de dinàmiques. I nosaltres també passem un bon moment, però sabem que en qualsevol instant pot canviar. Per això volem mantenir la humilitat i tocar de peus a terra. Si volem guanyar haurem de fer el que toca", ha valorat.

Contra el Leganés Eusebio va fer un munt de retocs durant el partit. Demà, però, no preveu que hagi de fer el mateix. "Ells van canviar el sistema contínuament i l'Athletic això no ho fa, ensenya una línia més continuista. És un conjunt intens i lluitador, i hem d'intentar imposar les nostres qualitats", ha afegit el val·lisoletà, que sap que no tindrà les coses fàcils. "L'Athletic està en una bona dinàmica des de l'arribada de Garitano, i tira els partits endavant. És molt solidari, i manté els trets característics que han marcat la seva història. Estarem atents als seus actius, perquè tenen molt potencial. Serà complicat", ha acabat.