Eusebio Sacristán: “Estem competint amb personalitat”

“Les sensacions són positives perquè fem moltes coses bé. Estem a prop de recuperar el camí de la victòria, hem de continuar afermant el nostre joc. La competició és molt igualada i el que podem controlar és la nostra feina, especialment els automatismes i l’evolució del joc”, ha assegurat Eusebio Sacristán, fent referència a les sis jornades que el Girona fa que no guanya a la Lliga. Diumenge, contra el Betis, intentarà evitar que arribi la setena, perquè suposaria la pitjor ratxa dels blanc-i-vermells a l’elit. “Estem competint amb personalitat i això ha de centrar els nostres esforços. La resta no està a les nostres mans”. El val·lisoletà ha rebaixat els ànims després de la proesa a la Copa. “És important que el nostre estat d’ànim sigui positiu i estirar-lo, però no ens podem desenfocar: l’objectiu a la Lliga és la permanència. Si ens creiem més del que som, i que podem fer més del compte, ens pot arribar a perjudicar. El Betis ens exigirà molt”, ha valorat Eusebio, que ha convocat 20 futbolistes, inclosos Raúl García i els joves Valery, Paik i Pachón. Qui no viatja és Stuani, sancionat. “És una baixa important, però sempre mirem el costat positiu. Tenim molts recursos, i tots són bons: intentarem aprofitar-los”.

El Betis té dos punts més que el Girona a la Lliga i també està viu a les tres competicions. “Fa patir molt els rivals i, si no el controles, et posa en problemes. Donar sempre el mateix rendiment és complicat, però quan s’hi posa juga molt bé. Esperem que contra nosaltres no sigui així i els puguem superar”, ha dit Eusebio, que no creu que els seus homes estiguin al límit físicament. “Disposem de jugadors que no van participar al Wanda i estan descansats. Sabem que ens enfrontem a un rival que està molt còmode tenint la possessió de la pilota i necessitarem estar al màxim nivell defensivament per evitar que sigui efectiu. Hem d’estar preparats per tenir la resposta adequada en tots els escenaris que es vagin plantejant, perquè segur que n’hi haurà molts al llarg del partit”.

Eusebio també ha valorat el sorteig de la Copa, competició en la qual el Girona s’enfrontarà ara al Reial Madrid. “Ens motiva i ens fa il·lusió, però ara mateix només tenim al cap el partit contra el Betis. No podem fer-hi res, el sorteig és el que és i serà una eliminatòria molt complicada. Però ja tindrem temps de pensar-hi; primer, centrem els nostres esforços a la Lliga”, ha dit per finalitzar.