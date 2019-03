Eusebio Sacristán: “Ens hem deixat anar i no sé per què”

“Hem fet un canvi molt gran, a la segona part, ho haurem d’analitzar bé perquè la primera part ha estat bona i res ens feia pensar en què passaria el que ha passat. Crèiem que ho teníem controlat i que guanyaríem si manteníem el nivell, però després del descans no hem sigut l’equip que normalment som i ho hem pagat car”, ha dit Eusebio Sacristán, que encara no sap com han volat els punts de Montilivi contra l’Athletic (1-2). “Ens hem deixat anar i no sé per què, però és cert que no hem estat bé i que el rival hagi empès ens ha obligat a fer coses que no hem sabut fer correctament. Per això, tàcticament, ens hem desajustat”. El Girona, que ha arribat al descans guanyant, ho ha perdut tot en un inici fatídic després del pas pels vestidors. Amb mitja hora al davant, tampoc ha sabut reaccionar. “L’equip ha anat caient, de mica en mica, i intentàvem buscar les fórmules adequades. Volíem sortir amb la pilota jugada, i no ens en sortíem; en llarg, tampoc hi ha hagut manera. I ni posant més gent al final ens ha permès tenir opcions. Ho haurem de corregir, per evitar que ens passi en un futur”, ha assegurat el val·lisoletà.

El Girona fa més de cinc mesos que no guanya a Montilivi. “Ens fa mal veure com no som capaços d’oferir una alegria a la nostra afició. Hem d’intentar abstreure’ns de les circumstàncies, perquè en molts partits hem fet mèrits. No ens pot pesar, i necessitem que la gent que ve a Montilivi sigui forta. Volem aixecar-nos d’aquest cop, però haurem de reflexionar per saber què ha passat”, ha expressat Eusebio, que espera que això no passi factura en aquest tram final. “No ens ha de condicionar, hem de ser valents. Això és una prova que ens ha de servir per reforçar-nos, hem d’entendre cada partit com una oportunitat per sobreposar-nos a aquesta mala dinàmica a casa”. El tècnic també ha parlat de Marc Muniesa, que ha repetit com a pivot defensiu. “Ens aporta equilibri; lliga en curt al contrari i s’associa bé ofensivament. Potser ens ha decaigut una mica amb el pas dels minuts, però l’esperit col·lectiu no era el mateix. Hem abaixat el to i l’Athletic ho ha sabut aprofitar”, ha finalitzat.