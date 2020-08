Caleb Ewan imposa la seva llei al Tour a l’espera de la muntanya

Caleb Ewan (Lotto Soudal) sempre s’endolla quan arriba el Tour de França. L’australià va sumar el quart triomf d’etapa a la cursa francesa a l’imposar-se en la tercera etapa d’aquesta edició, entre Niça i Sisteron, de 198 km, en un esprint preciós. Ewan va admetre que per poc acaba “malament” al topar contra la tanca, ja que per superar l’irlandès Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) i l’italià Giacomo Nizzolo (NTT) es va jugar la pell amb una maniobra molt arriscada que li va permetre imposar-se amb un temps de 5 h 17’ 42’’. El Coet de Butxaca, com coneixen a Austràlia aquest corredor d’ascendència coreana, va deixar amb un pam de nas els seus rivals al final d’una etapa en què es preveia un final ajustat, tot i que una escapada protagonitzada pel francès Jérôme Cousin (Total Direct Energie) va engrescar el recorregut. Però a 30 km de l’arribada el van enxampar i els equips van preparar el terreny per a un esprint en què l’eslovac Peter Sagan es va equivocar i va atacar massa aviat, fet que va obrir camí al triomf d’Ewan.

A la general, el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) segueix liderant la cursa, amb el britànic Adam Yates (Mitchelton) a quatre segons i amb els favorits, com el colombià Egan Bernal i l’eslovè Tadej Pogacar, a 17 segons. Uns favorits que avui anuncien guerra, ja que la quarta etapa serà la primera de muntanya, amb un recorregut de 160,5 km entre Sisteron i Orcières Merlette. “Intentarem fer alguna cosa, ara ja serà diferent”, va avisar Pogacar després de la treva entre els favorits en les tres primeres etapes. La quarta, amb quatre ports de muntanya com el Col du Festre, el Col de Corps, la Cota de l’Aullagnier i el Col de Saint-Léger-les-Mélèzes, promet emocions fortes.