La Federació Catalana de futbol convoca eleccions tancant l'era d'Andreu Subies

L'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de futbol (FCF) ha convocat eleccions a la presidència, després de veure com el president Andreu Subies s'ha convertit en el nou vicepresident de la Federació espanyola. L'Assemblea, realitzada al Teatre Auditori de Calafell, s'ha fet amb la presència de 152 assembleistes.

L'actual president de l’FCF, Joan Soteras,ha estat l'encarregat de convocar les eleccions. Soteras, vicepresident de la Catalana, va assumir la presidència un cop va dimitir Subies. Soteras, expresident del Sabadell, ha defensat la gestió de Subies. "Ha estat el millor president de la història de la Federació. L’any 2011 la Federació estava en fallida tècnica. En l’actualitat, amb l’esforç de tots, és un model per a la resta de federacions esportives”.

Soteras ha explicat com “amb el suport de la Junta Directiva hem decidit convocar eleccions per continuar fent créixer i consolidar el futbol català. El procés electoral és la forma més ètica i transparent per a que els clubs catalans decideixin si volen seguir aquesta línia de treball i, per tant, que continuem al front de l’FCF”.

Subies dona suport a Soteras

Posteriorment, l’ex mandatari Andreu Subies s’ha dirigit als assistents comentant que “això no és un adéu, queda molta feina per fer i ho hem de fer tots junts. S’ha de donat continuïtat al treball i l’esforç realitzat fins ara”. Subies s’ha mostrat agraït “als companys i als treballadors de la casa perquè hem aconseguit moltes coses, i ara cal seguir reforçant-lo amb les noves idees i projectes que vagin sorgint”. “Faré el possible a la RFEF per a que el futbol català tingui el seu espai i sigui important. Tot el que hem aprés i aconseguit l’hem de portar el més lluny possible. Per això necessitem una Federació forta, unida, responsable. Joan Soteras em dona la garantia i la tranquil·litat que tirarà endavant prenent les decisions més encertades”.

La data de les eleccions, on Soteras és el primer candidat, és el proper 1 d'octubre.