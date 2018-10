El president de la FIFA deixa clar que el Girona-Barça no es podrà jugar a Miami

El congrés de la FIFA de Kigali (Ruanda) ha deixat moltes preguntes per respondre i moltes respostes, també. Per exemple, el president de la FIFA Gianni Infantino, ha deixat clara la seva oposició a que el Girona-Barça es jugui a Miami: "El Consell de la FIFA ha tractat el tema, i remarquem que els partits oficials s'han de disputar al propi país" ha dit.

El congrés ha estat marcat per la guerra entre la UEFA europea i la FIFA sobre com cal organitzar les futures competicions. La FIFA vol fer una nova versió del Mundial de Clubs i una Lliga de Nacions global, però la UEFA s'ha oposat als canvis, amenaçant en abandonar la reunió si es portava votació la proposta d'Infantino.

La postura en contra dels representants de la UEFA ha provocat que s'aposti per crear un grup de treball per estudiar la possible posada en marxa de les dues competicions abans d'adoptar una decisió que la FIFA tenia intenció d'adoptar avui.

El futur de les competicions, amb la Copa Mundial de Clubs de la FIFA, la Lliga de Nacions i l'estratègia comercial era un dels punts de l'ordre del dia de l'agenda del Consell, òrgan format per 37 membres elegits per les federacions que va reemplaçar a l'anterior Comitè Executiu, de supervisió i estratègic.

La UEFA i el seu president, l'eslovè Aleksander Ceferin, han qüestionat la creació d'aquests nous projectes de la FIFA des que el seu president, el suís Gianni Infantino, va avisar que els volia tirar endavant gràcies als diners d'uns fons d'inversió per crear noves competicions com la Lliga Global de Nacions per valor d'uns 25.000 milions de dòlars. En cap moment Infantino ha dit que pagaria els diners, fet que Ceferin utilitza per oposar-se ja que "cal donar una imatge de transparència".

La manca de diàleg prèvia amb federacions, clubs i lligues és un dels principals retrets fets a la FIFA per la UEFA, que compta amb tres vicepresidents en el Consell de la primera, Aleksander Ceferin, l'anglès David Gill i l'hongarès Sandor Csanyi, i sis membres.

La FIFA prepara un format renovat del Mundial de Clubs per 2021 que comptaria amb 24 equips participants (12 europeus) i es disputaria cada quatre anys en divuit dies, el que suposaria una reducció dels partits i dates reservades en el calendari internacional en el conjunt d'aquests quatre anys. Aquest model reemplaçaria al Mundial de Clubs actual, que es celebra de forma anual, i a la Copa Confederacions de seleccions.

La FIFA també està estudia una futura Lliga de Nacions global, un torneig pel qual hi ha un "gran interès" per part dels aficionats i que seria similar a la de la CONCACAF i a la qual des d'aquesta temporada es disputa a la UEFA.

La UEFA en canvi, vol defensar un ordre similar a l'actual per protegir la Lliga de Campions, i també la Lliga de Nacions europea en el seu format actual.