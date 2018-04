La FIFA rep una oferta de 20.000 milions pel nou Mundial de Clubs

El nou Mundial de Clubs que proposa la FIFA a partir del 2021 ja té preu: 25.000 milions de dòlars, l'equivalent a 20.196.000 milions euros. Aquesta és l'oferta que l'organisme que regula el futbol mundial ha rebut pels drets comercials i audiovisuals d'aquesta futura competició.

Va ser Gianni Infantino qui va donar els detalls de l'oferta en l'últim consell directiu de la FIFA, que es va celebrar a Bogotà (Colòmbia). Després d'informar dels detalls, el president va rebre llum verda per seguir endavant amb les negociacions. Al darrere d'aquesta oferta hi ha un grup multinacional d'inversors privats de diversos continents. No obstant, i d'acord amb una clàusula de confidencialitat, no es van desvelar les seves identitats.

La proposta no inclou el control de la competició, sinó únicament la gestió comercial i de retransmissions. Seria un cas similar al que ja passa actualment a la Champions —on els drets els té l'empresa TEAM Marketing—, i a com s'estructurarà la futura Lliga de Nacions de la UEFA —controlada per CAA Eleven.

Cada quatre anys i amb 24 clubs

El nou Mundial de Clubs es va presentar en societat l'octubre de l'any passat i es posarà en marxa el 2021. A diferència del format actual, se celebrarà cada quatre anys al mateix lloc on, un any després, se celebrarà el Mundial de seleccions. D'aquesta manera, substituirà l'actual Copa Confederacions, que desapareixerà.

Pel que fa al format, el nou Mundial de Clubs tindrà 24 equips, 12 dels quals seran europeus. Aquests seran els campions de les últimes quatre edicions de la Champions més els finalistes d'aquesta competició. Els altres quatre sortiran en funció del coeficient FIFA.

D'aquesta manera, els grans clubs europeus com el Barça, el Reial Madrid, el City, el United i el Bayern tenen gairebé assegurada la participació, sigui pels mèrits a la Champions o pel seu coeficient esportiu.