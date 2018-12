La Federació Internacional d'Atletisme manté la suspensió a Rússia

La Federació Russa d'Atletisme ha reconegut aquest dimarts que encara necessita temps per ser readmesa per la Federació Internacional d'Atletisme (IAAF). El consell directiu li ha mantingut el càstig fins a juny de 2019.

Un dels criteris incomplerts és l'accés dels experts de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) a les proves del Laboratori de Moscou. A més dels criteris esmentats per la Federació Russa, la IAFF considera que les autoritats russes han de reconèixer els fets provats per les comissions McLaren i Schmid sobre quins funcionaris del Ministeri d'Esports van estar implicats en la trama per encobrir el dopatge entre els atletes russos.

La IAAF, que va retirar fa tres anys la llicència a la federació russa pel dopatge d'Estat, va excloure als atletes russos dels Jocs Olímpics de Rio i des de llavors ha limitat en gran mesura el nombre dels que poden competir a l'exterior i els ha obligat a participar en tots els casos sota bandera neutral.