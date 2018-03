Federer cau per sorpresa a Miami i Nadal recuperarà el número 1 mundial

La inesperada derrota de Roger Federer en el seu primer partit del Masters 1.000 de Miami permetrà a Rafa Nadal recuperar el proper dilluns el número 1 del món de l'ATP.

Federer, que havia signat fins ara el seu millor inici de temporada, ha perdut contra el número 175 del món, l'australià Thanasi Kokkinakis, per 3-6, 6-3, 7-6. Federer, que venia de perdre a Indian Wells amb Del Potro, no podrà defensar els punts del torneig de Miami, on va guanyar l'any passat, permetent a Nadal recuperar el liderat de l'ATP tot i no haver començat la temporada fort per culpa de les lesions.